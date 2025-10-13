Música

Música eletrônica e inclusão: ES terá evento com participação de DJ surdo

BeatLAB aposta em acessibilidade com intérprete de Libras e oficina voltada a pessoas surdas e ouvintes com deficiência auditiva

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:01

DJ Paolla B Crédito: Marcela Bicalho

O beatLAB desembarca em Vitória no dia 18 de outubro, trazendo pela primeira vez à cidade um seminário gratuito dedicado à música eletrônica underground, com uma proposta inovadora: unir formação, diversidade e inclusão. A programação acontece na FAFI – Escola Técnica Municipal de Música, Dança e Teatro, no Centro da capital, e reúne nomes de destaque da cena nacional e capixaba.

Entre os destaques da programação está a oficina “Entre Vibrações – Além da Discotecagem Sonora”, ministrada pelo DJ surdo Aloss (SC) e pela intérprete de Libras Maria Helena Nunes Almeida (SC). A atividade é acessível em Libras e voltada preferencialmente a pessoas surdas e ouvintes com deficiência auditiva, propondo uma vivência ampliada da música por meio do som, da vibração e da discotecagem.

Pioneiro na cena eletrônica inclusiva, DJ Aloss, nome artístico de Afonso da Luz Loss, é referência nacional na criação de experiências sensoriais que unem pessoas surdas e ouvintes. Com uma trajetória marcada por apresentações em clubes e festivais pelo Brasil, ele explora a relação entre música, corpo e vibração, transformando a pista de dança em um espaço de encontro e pertencimento.

DJ Aloss e Carol Mattos Crédito: Fernanda Santos Photo / Joao Viegas

“Meu trabalho é sobre sentir a música de outro jeito. A vibração é o meu som”, define o artista, que também desenvolve projetos voltados à criação de espaços acessíveis em baladas e festivais, promovendo a inclusão da comunidade surda na cena eletrônica.

Sua parceira na oficina, Maria Helena Nunes Almeida, é tradutora e intérprete de Libras, graduada em Letras Libras pela UFSC e mestre em Educação pelo IF Catarinense. Atuando como produtora cultural e consultora de acessibilidade, ela se dedica a projetos que aproximam a arte das pessoas com deficiência auditiva.

Formação e diversidade

Além da oficina inclusiva, o beatLAB oferece a atividade “Primeiros Toques – Introdução à Discotecagem Criativa”, com DJ Encanto (DF) e Paolla B (ES), voltada a quem deseja iniciar na arte da mixagem digital. As oficinas acontecem simultaneamente, das 14h às 18h, e oferecem 10 vagas gratuitas cada, com certificado de participação.

Artista Encanto Crédito: Victor Diniz (shake it)

Seguindo sua política de inclusão, o projeto destina vagas prioritárias a pessoas pretas, LGBTQIAPN+, periféricas e comunidades em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso com a representatividade e o acesso democrático à cultura.

A programação conta ainda com uma masterclass da artista Jup do Bairro e do DJ e Produtor Musical FUSO!, marcada por reflexões sobre vivências, trajetórias e processos criativos, e a roda de conversa “Corpo, Frequência e Inclusão na Música Eletrônica”, com Carol Mattos, Supololo e Negana, sob mediação do comunicador e ativista Beethoven Brasileiro.

A roda encerra o seminário com um debate sobre diversidade, acessibilidade e novas possibilidades de presença na pista de dança, reconhecendo o corpo como meio de expressão e escuta.

Não perca

BeatLAB – Seminário de Música Eletrônica Underground

Data: 18 de outubro

18 de outubro Local: FAFI – Escola Técnica Municipal de Música, Dança e Teatro (Centro de Vitória)

FAFI – Escola Técnica Municipal de Música, Dança e Teatro (Centro de Vitória) Oficinas: 14h às 18h

14h às 18h Inscrições para oficinas: pelo site Mapa Cultural, na aba “Oportunidades”

pelo site Mapa Cultural, na aba “Oportunidades” Masterclass e roda de conversa: entrada livre, sujeita à lotação

Este vídeo pode te interessar