Luiz Fernando Guimarães discute etarismo com humor em especial da Globo

Ator divide apresentação do 'Falas da Vida' com Susana Vieira. Para HZ, Luiz falou da atração, que terá convidados 60+ como Milton Cunha e Suely Franco

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:30

Envelhecer também é assunto para rir, pensar e se reconhecer. É essa a proposta do “Falas da Vida”, especial da TV Globo que vai ao ar nesta quinta-feira (16), após Vale Tudo, com Luiz Fernando Guimarães e Susana Vieira na apresentação. O objetivo é trazer uma perspectiva leve, sem fugir de temas espinhosos, sobre a chamada “melhor idade”.

HZ conversou com Luiz Fernando Guimarães, de 75 anos, para entender melhor sobre o programa, que costura esquetes, momentos de stand-up e histórias reais para discutir etarismo, família, relacionamentos, corpo, saúde mental, hábitos e liberdade.

Estamos com muitas nomenclaturas. Qual é a idade melhor? Quais são as prioridades, vantagens e desvantagens depois dos 50, 60, 70, 80…? Acho muito interessante falar sobre isso. Conheço muitas pessoas da minha idade que são diferentes de mim. Cada faixa etária diverge

Os apresentadores (Susana Vieira e Luiz Fernando Guimarães) Crédito: Globo/ Léo Rosario

Entre os prazeres do tempo, ele brinca: “De vantagens, não precisa entrar em fila, todo mundo te adora, perguntam se eu quero sentar. Eu não preciso ficar sentado, tenho muita energia, treino todos os dias”.

Mas quando o assunto é dor e limite, Luiz Fernando responde com honestidade. “O etarismo eu não sei dizer, mas a idade é onde seu corpo dói. Você vai fazer ginástica, o corpo não é o mesmo, a musculatura não é a mesma. E aí tem que fazer fisioterapia”.

Um ponto chave no ‘Falas’ é a parceria e sintonia com Susana Vieira. Luiz descreve a parceira de palco como suave, divertida, dinâmica e sincera. Segundo ele, o programa tem muita sinceridade. “Teve muita coisa engraçada, mas também momentos em que nos emocionamos".

Susana Vieira e Luiz Fernando Guimarães apresentam um programa sobre a melhor idade, debatendo com a plateia se a terceira idade é de fato a melhor Crédito: Globo/ Léo Rosario

Convidados com personalidade e verdade no palco

O elenco reúne Suely Franco, Cristina Pereira, Milton Cunha, Stella Miranda, Cosme dos Santos, Anselmo Vasconcelos, Digão Ribeiro e Ju Colombo.

“Cada um tem uma personalidade muito forte. O programa é verdadeiro. Até fiz umas cenas de ficção, mas estou eu, Susana, Milton… todo mundo do jeito que é. O ‘Falas’ é fala direta para o público - e nós somos o que somos”, resume Luiz.

Milton Cunha em Falas da Vida Crédito: Globo/ Léo Rosario

Empatia como ponto de partida

Por fim, Luiz Fernando frisa que a empatia move a conversa e o programa. “A empatia puxa diversos segmentos e faz com que as pessoas prestem mais atenção nos outros. Seja na terceira idade ou em qualquer coisa que você faça, já é um bom início de conversa. O programa tem isso verdadeiro, com momentos emocionantes.”

O especial

Edição 2025 do “Falas da Vida”, com olhar bem-humorado sobre o envelhecimento

Formato: esquetes, stand-up e relatos para discutir etarismo, família, trabalho, corpo e saúde mental

esquetes, stand-up e relatos para discutir etarismo, família, trabalho, corpo e saúde mental Apresentação: Luiz Fernando Guimarães e Susana Vieira

Luiz Fernando Guimarães e Susana Vieira Convidados: Suely Franco, Cristina Pereira, Milton Cunha, Stella Miranda, Cosme dos Santos, Anselmo Vasconcelos, Digão Ribeiro e Ju Colombo

Suely Franco, Cristina Pereira, Milton Cunha, Stella Miranda, Cosme dos Santos, Anselmo Vasconcelos, Digão Ribeiro e Ju Colombo Quando: 16 de outubro (quinta-feira), logo após a novela das nove, na TV Globo

