Luiz Fernando Guimarães discute etarismo com humor em especial da Globo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10:30
Envelhecer também é assunto para rir, pensar e se reconhecer. É essa a proposta do “Falas da Vida”, especial da TV Globo que vai ao ar nesta quinta-feira (16), após Vale Tudo, com Luiz Fernando Guimarães e Susana Vieira na apresentação. O objetivo é trazer uma perspectiva leve, sem fugir de temas espinhosos, sobre a chamada “melhor idade”.
HZ conversou com Luiz Fernando Guimarães, de 75 anos, para entender melhor sobre o programa, que costura esquetes, momentos de stand-up e histórias reais para discutir etarismo, família, relacionamentos, corpo, saúde mental, hábitos e liberdade.
Entre os prazeres do tempo, ele brinca: “De vantagens, não precisa entrar em fila, todo mundo te adora, perguntam se eu quero sentar. Eu não preciso ficar sentado, tenho muita energia, treino todos os dias”.
Mas quando o assunto é dor e limite, Luiz Fernando responde com honestidade. “O etarismo eu não sei dizer, mas a idade é onde seu corpo dói. Você vai fazer ginástica, o corpo não é o mesmo, a musculatura não é a mesma. E aí tem que fazer fisioterapia”.
Um ponto chave no ‘Falas’ é a parceria e sintonia com Susana Vieira. Luiz descreve a parceira de palco como suave, divertida, dinâmica e sincera. Segundo ele, o programa tem muita sinceridade. “Teve muita coisa engraçada, mas também momentos em que nos emocionamos".
O elenco reúne Suely Franco, Cristina Pereira, Milton Cunha, Stella Miranda, Cosme dos Santos, Anselmo Vasconcelos, Digão Ribeiro e Ju Colombo.
“Cada um tem uma personalidade muito forte. O programa é verdadeiro. Até fiz umas cenas de ficção, mas estou eu, Susana, Milton… todo mundo do jeito que é. O ‘Falas’ é fala direta para o público - e nós somos o que somos”, resume Luiz.
Por fim, Luiz Fernando frisa que a empatia move a conversa e o programa. “A empatia puxa diversos segmentos e faz com que as pessoas prestem mais atenção nos outros. Seja na terceira idade ou em qualquer coisa que você faça, já é um bom início de conversa. O programa tem isso verdadeiro, com momentos emocionantes.”
