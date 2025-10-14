TV

"Você Decide" retornará à Globo, como quadro do Domingão com Huck

Quadro reestreia no primeiro semestre de 2026, nas tardes de domingo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:10

Luciano Huck apresenta o programa Domingão com Huck, na TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

O "Você Decide" irá voltar à programação da Globo no primeiro semestre de 2026, só que desta vez como um quadro do programa Domingão com Huck. De acordo com a emissora, o quadro ainda está em desenvolvimento, e portanto ainda não há detalhes sobre os atores que participarão da produção e as tramas que serão exploradas.

O programa foi ao ar originalmente entre 1992 e 2000, e teve como apresentadores nomes como Antônio Fagundes, Tony Ramos, Walmor Chagas e Lima Duarte.

O programa semanal pedia que o público votasse qual seria o melhor final para cada enredo apresentado.

O anúncio da volta da atração foi feito nesta segunda no Upfront, evento da Globo para o mercado publicitário. O movimento se dá em meio ao final "Vale Tudo" e o assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch), que fizeram a Globo alcançar recordes de audiência em diversos aspectos. O capítulo da última segunda (6) alcançou o mais alto número da transmissão ao vivo da TV Globo no Globoplay, sua plataforma de streaming. Para esta fase final do folhetim, várias opções de desfecho foram gravadas e há a estratégia de instigar o espectador sobre quem assassinou a vilã.

De acordo com reportagem da Folha de São Paulo de 1998, o programa servia como uma espécie de testagem de público para a dramaturgia da emissora, pois abordava as mesmas polêmicas retratadas em em tramas das 20h da Globo, de forma a guiar os roteiristas da novela.

Segundo a reportagem, em 1997 o "Você Decide" retratou no episódio "Delicadeza" um relacionamento lésbico. O assunto foi posteriormente retratado na novela "Torre de Babel", de Silvio de Abreu.

Outro episódio contava a história de uma estudante que engravidou após ser estuprada. O público votou para que ela abortasse. No ano seguinte, a novela "Por Amor" teve uma personagem que ficou grávida do namorado e decidiu interromper a gravidez.

Este vídeo pode te interessar