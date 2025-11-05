Fim de semana

Festival de Música Erudita do ES traz ópera que ficou censurada por 10 anos

Com entrada gratuita, apresentações da peça “A profissão da Senhora Warren” acontecem nesta sexta (7) e domingo (9) em Vitória

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:00

Festival de Música Erudita do Espírito Santo traz ópera que ficou censurada por 10 anos Crédito: Divulgação/Nicolás Boni

O fim de semana capixaba será de muita elegância e classe com a 13ª Edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo. Com entrada gratuita, o evento abre sua programação com a ópera “A profissão da Senhora Warren”, com apresentações na sexta-feira (7) e no domingo (9).

Idealizado por Tarcísio Santório, presidente da Cia de Ópera do Espírito Santo (COES), o festival espera encantar o público com o espetáculo de estreia. A peça original, de 1893, foi polêmica e chegou a ser censurada por 10 anos. Ela fazia uma crítica à sociedade da época, por meio de uma história conflituosa entre mãe e filha.

Essa história será contada, ou melhor, cantada, pelas sopranos Eliane Coelho e Carla Cottini, junto do barítono Idaías Souto e dos tenores Mauro Wrona, Paulo Mandarino e Rafael Stein.

Os cantores serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, que será regida pelo diretor musical da peça, Gabriel Rhein-Schirato. Já a direção cênica será por conta de Livia Sabag, a preparação vocal de Fabio Bezuti, a cenografia de Nicolás Boni e os figurinos de Fabio Namatame.

Para aproveitar esse verdadeiro espetáculo erudito, os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site da Sympla.

SERVIÇO - 13º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Data: sexta-feira (7) às 20h e domingo (9) às 18h



sexta-feira (7) às 20h e domingo (9) às 18h Local: Teatro Sesc Glória - Centro, Vitória



Teatro Sesc Glória - Centro, Vitória Ingressos: Entrada gratuita; retirada no site da Sympla



Este vídeo pode te interessar