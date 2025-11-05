Editorias do Site
Redes Sociais

Festival de Música Erudita do ES traz ópera que ficou censurada por 10 anos

Com entrada gratuita, apresentações da peça “A profissão da Senhora Warren” acontecem nesta sexta (7) e domingo (9) em Vitória

Lívia Guerson

[email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:00

Festival de Música Erudita do Espírito Santo traz ópera que ficou censurada por 10 anos
Festival de Música Erudita do Espírito Santo traz ópera que ficou censurada por 10 anos Crédito: Divulgação/Nicolás Boni

O fim de semana capixaba será de muita elegância e classe com a 13ª Edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo. Com entrada gratuita, o evento abre sua programação com a ópera “A profissão da Senhora Warren”, com apresentações na sexta-feira (7) e no domingo (9).

Idealizado por Tarcísio Santório, presidente da Cia de Ópera do Espírito Santo (COES), o festival espera encantar o público com o espetáculo de estreia. A peça original, de 1893, foi polêmica e chegou a ser censurada por 10 anos. Ela fazia uma crítica à sociedade da época, por meio de uma história conflituosa entre mãe e filha.

Essa história será contada, ou melhor, cantada, pelas sopranos Eliane Coelho e Carla Cottini, junto do barítono Idaías Souto e dos tenores Mauro Wrona, Paulo Mandarino e Rafael Stein.

Os cantores serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, que será regida pelo diretor musical da peça, Gabriel Rhein-Schirato. Já a direção cênica será por conta de Livia Sabag, a preparação vocal de Fabio Bezuti, a cenografia de Nicolás Boni e os figurinos de Fabio Namatame.

Para aproveitar esse verdadeiro espetáculo erudito, os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site da Sympla.

SERVIÇO - 13º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

  • Data: sexta-feira (7) às 20h e domingo (9) às 18h
  • Local: Teatro Sesc Glória - Centro, Vitória
  • Ingressos: Entrada gratuita; retirada no site da Sympla

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - “Quebra-Nozes Capixaba” recebe Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus na Prainha

“Quebra-Nozes Capixaba” recebe Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus na Prainha

Imagem - Bailarino mirim do ES consegue vaga na Escola Bolshoi

Bailarino mirim do ES consegue vaga na Escola Bolshoi

Imagem - Centenário de Dionísio Del Santo é celebrado com circuito artístico no ES

Centenário de Dionísio Del Santo é celebrado com circuito artístico no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Rosto de Maya Massafera infecciona após cirurgia no maxilar: 'Não consigo parar de chorar'

Rosto de Maya Massafera infecciona após cirurgia no maxilar: 'Não consigo parar de chorar'
Imagem - Roberto Carlos vai ao enterro da irmã Norma, que morreu aos 90 anos

Roberto Carlos vai ao enterro da irmã Norma, que morreu aos 90 anos
Imagem - Ex-namorada de Dudu Camargo, 'Barbie Humana' é encontrada morta em São Paulo

Ex-namorada de Dudu Camargo, 'Barbie Humana' é encontrada morta em São Paulo