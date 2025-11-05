Festival de Música Erudita do ES traz ópera que ficou censurada por 10 anos

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:00
O fim de semana capixaba será de muita elegância e classe com a 13ª Edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo. Com entrada gratuita, o evento abre sua programação com a ópera “A profissão da Senhora Warren”, com apresentações na sexta-feira (7) e no domingo (9).
Idealizado por Tarcísio Santório, presidente da Cia de Ópera do Espírito Santo (COES), o festival espera encantar o público com o espetáculo de estreia. A peça original, de 1893, foi polêmica e chegou a ser censurada por 10 anos. Ela fazia uma crítica à sociedade da época, por meio de uma história conflituosa entre mãe e filha.
Essa história será contada, ou melhor, cantada, pelas sopranos Eliane Coelho e Carla Cottini, junto do barítono Idaías Souto e dos tenores Mauro Wrona, Paulo Mandarino e Rafael Stein.
Os cantores serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, que será regida pelo diretor musical da peça, Gabriel Rhein-Schirato. Já a direção cênica será por conta de Livia Sabag, a preparação vocal de Fabio Bezuti, a cenografia de Nicolás Boni e os figurinos de Fabio Namatame.
Para aproveitar esse verdadeiro espetáculo erudito, os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site da Sympla.
SERVIÇO - 13º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta