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Qual é o Melhor Point de Comida de Rua da Grande Vitória? Vote na enquete!

15 points foram selecionados para disputar o título de favorito dos capixabas em uma iniciativa do Em Movimento, em parceria com HZ
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 14:31

Vote no Melhor Point de Comida de Rua da Grande Vitória
Vote no Melhor Point de Comida de Rua da Grande Vitória Canva

Depois da fase de indicações, 15 points foram selecionados para disputar o título de favorito dos capixabas em uma iniciativa do Em Movimento, em parceria com HZ.


E agora, quem decide é você!


A votação popular está aberta e reúne espaços que já fazem parte da rotina de quem gosta de comer bem, reunir os amigos e aproveitar a comida de rua na Grande Vitória. São lugares conhecidos pela concentração de barraquinhas, trailers, food trucks e vendedores, com opções para todos os gostos.


A disputa não é entre estabelecimentos individuais. O objetivo é escolher o point de comida de rua que mais se destaca como espaço de encontro e gastronomia.


A votação ficará aberta até a próxima quarta-feira (19). O resultado será divulgado na sexta-feira (21), em HZ, e também no programa Em Movimento, no sábado (22).


Confira os 15 points finalistas e vote no seu favorito na enquete abaixo.

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