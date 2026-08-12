Qual é o Melhor Point de Comida de Rua da Grande Vitória? Vote na enquete!

Depois da fase de indicações, 15 points foram selecionados para disputar o título de favorito dos capixabas em uma iniciativa do Em Movimento, em parceria com HZ.





E agora, quem decide é você!





A votação popular está aberta e reúne espaços que já fazem parte da rotina de quem gosta de comer bem, reunir os amigos e aproveitar a comida de rua na Grande Vitória. São lugares conhecidos pela concentração de barraquinhas, trailers, food trucks e vendedores, com opções para todos os gostos.





A disputa não é entre estabelecimentos individuais. O objetivo é escolher o point de comida de rua que mais se destaca como espaço de encontro e gastronomia.





A votação ficará aberta até a próxima quarta-feira (19). O resultado será divulgado na sexta-feira (21), em HZ, e também no programa Em Movimento, no sábado (22).





Confira os 15 points finalistas e vote no seu favorito na enquete abaixo.