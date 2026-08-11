Almoço saudável: 5 receitas proteicas com grão-de-bico

O grão-de-bico é uma leguminosa versátil que pode contribuir para uma alimentação equilibrada por fornecer proteínas de origem vegetal. A proteína participa de diversas funções no organismo, como a formação e manutenção dos músculos e de outros tecidos. Por isso, incluir fontes desse nutriente nas refeições pode ajudar a tornar o almoço mais nutritivo e completo.
A seguir, confira 5 receitas proteicas com grão-de-bico para o almoço!
1. Salada morna de grão-de-bico com tofu
Ingredientes
- 200 g de tofu firme
- 1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
- 1/2 pepino cortado em cubos
- 6 tomates-cereja cortados ao meio
- 2 rabanetes cortados em rodelas
- 1/4 de cebola-roxa picada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Seque o tofu com papel-toalha e corte-o em fatias. Em uma tigela, tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Coloque o tofu e grelhe ambos os lados até formar uma superfície dourada e levemente crocante. Retire e reserve.
Em uma tigela, coloque o grão-de-bico cozido, o milho-verde, o pepino, os tomates-cereja, o rabanete, a cebola-roxa, a salsinha e a cebolinha. Em um recipiente separado, misture o suco de limão, o restante do azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho uniforme. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para envolver os ingredientes. Distribua a salada em um prato e acomode as fatias de tofu grelhado por cima. Sirva em seguida.
2. Torta de grão-de-bico com legumes
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 colher de sopa de linhaça dourada moída
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 2 colheres de sopa de água
- Azeite para untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Recheio
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de cenoura picada
- 1 xícara de chá de abobrinha picada
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a cenoura e a abobrinha. Refogue por mais 3 a 4 minutos, até os legumes ficarem levemente macios. Junte o grão-de-bico cozido, tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e deixe amornar.
Massa
Em um recipiente, misture a linhaça dourada com 2 colheres de sopa de água e deixe descansar por 10 minutos até formar um gel. No liquidificador, coloque 1 xícara de chá de água, o azeite, o gel de linhaça, o sal e a cúrcuma. Bata rapidamente para misturar. Adicione a farinha de grão-de-bico e a farinha de aveia. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente apenas para incorporar.
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio de grão-de-bico com legumes e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até a torta ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
3. Ensopado de grão-de-bico com abóbora e couve-flor
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 xícaras de chá de abóbora-japonesa cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de couve-flor em floretes
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de sopa de coentro picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o curry e a páprica e misture por alguns segundos para liberar os aromas. Adicione a abóbora-japonesa e a couve-flor e misture bem. Junte o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, até a abóbora-japonesa começar a amaciar. Acrescente o grão-de-bico. Misture e cozinhe em fogo baixo por mais 10 a 15 minutos, até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Finalize com o coentro e sirva em seguida.
4. Batata-doce recheada com grão-de-bico
Ingredientes
- 2 batatas-doces laranjas
- 1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- Suco de 1 limão
- Azeite, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Gergelim para finalizar
Modo de preparo
Corte as batatas-doces laranja ao meio, no sentido vertical, e disponha-as em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue-as com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Enquanto isso, coloque a quinoa e o grão-de-bico em um recipiente e misture. Acrescente o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture novamente. Retire as batatas-doces do forno e, com uma colher, retire parte da polpa. Amasse a polpa, adicione ao recheio e misture. Recheie as batatas-doces com a mistura e leve ao forno por mais 10 minutos. Finalize com o gergelim e a salsinha e sirva em seguida.
5. Arroz de couve-flor com grão-de-bico crocante
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de couve-flor em floretes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque a couve-flor no processador e pulse até ficar com textura de grãos pequenos, semelhante ao arroz. Reserve. Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira em fogo médio, adicione o grão-de-bico e tempere com sal, pimenta-do-reino, metade da cúrcuma e do cominho. Refogue até ficar crocante. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a couve-flor processada e o restante da cúrcuma e do cominho. Misture bem e cozinhe por 5 minutos, mexendo para não queimar. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize misturando o grão-de-bico crocante ao arroz de couve-flor. Salpique a salsinha e sirva em seguida.