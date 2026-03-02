É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade. Escreve quinzenalmente, às segundas
Os brasileiros e o empreendedorismo de exaustão
A leitura do livro de Felipe Nunes me fez refletir sobre o Brasil e os seus eternos retornos. Para alguns, as eternas reformas regressivas precisam continuar puxando o país para o passado de desamparo social e liberalismo darwinista
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00