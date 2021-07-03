Uma rede de Verticais de Negócios para o desenvolvimento

Articulação de empresas e um mesmo segmento constitui um novo formato de rede, que se soma à visão de parque tecnológico Crédito: pch.vector/ Freepik

Florianópolis é inspiradora para quem se propõe a compor um ecossistema de inovação. Em 1986, um grupo de empreendedores pioneiros na área de tecnologia na Grande Florianópolis uniu-se em um projeto para fortalecer o setor e apoiar o surgimento de novos negócios. Assim surgiu a Associação Catarinense de Tecnologia(ACATE), em um modelo de condomínio de empresas para trocar experiências e oportunidades, além de gerar um verdadeiro ecossistema de inovação, reconhecido hoje como um dos mais fortes do Brasil e da América Latina.

A associação se deu, a partir de 2009, por Verticais de Negócios, clusters constituídos por empresas que atuam em um mesmo segmento de mercado. Hoje a ACATE conta com 12 verticais, nas áreas de Agronegócios; Construtech; Economia Criativa; Educação; Energia; Fintech; Big Data & IA; Manufatura 4.0; Peopletech; Saúde; Security Tech; Smart Cities e Varejo.

As empresas se associam, mesmo concorrentes, por entender que a competição local é o menos importante. Querem brigar pelo mercado nacional e, se possível, internacional. Os associados participam de grupos de acordo com sua área de atuação e debatem problemas e necessidades. De forma matricial, constituíram também grupos temáticos para internacionalização, investimentos, mulheres Acate, Rede de investidores anjo e ACATE Startups. Em 1998 montaram a primeira incubadora que já ajudou a criar mais de cem empresas de tecnologia.

Seguindo esse exemplo, foi criado em Vitória, fisicamente na Enseada do Suá, o Base 27, Vertical de Negócios dos segmentos de engenharia e da construção, hoje com 29 empresas. A maioria delas empresas tradicionais, com a motivação de mudar o mindset para colocar a inovação no cerne do seu negócio.

O Base 27, como hub de inovação, se sustenta em quatro pilares: conexão, conhecimento, marca e espaço. Conexão com empresas, startups, investidores, hubs do Brasil e do mundo, e toda a comunidade interessada no tema da inovação. Conhecimento com ciclos de capacitação, webinars e eventos com conteúdos sobre temas como intraempreendedorismo, transformação digital e as novas tecnologias. Marca, para associar as empresas à temática da inovação no mercado e Espaço físico com áreas comuns, mesas compartilhadas e dedicadas, e todo o ambiente necessário que inspire a criatividade.

O caminho das verticais está aberto no Espírito Santo, para que outros empresários se animem a seguir o exemplo em suas áreas de negócio. A articulação dessas verticais constitui um novo formato de rede, que se soma à visão de parque tecnológico, considerando que Vitória, e por que não toda a Região Metropolitana, é um ambiente bastante integrado e próximo. E a iniciativa e o protagonismo são empresariais, cabendo às prefeituras e ao governo do Estado, bem como às universidades, o apoio fundamental como aconteceu em Florianópolis. Ali todos falam a mesma língua e participam de um pacto de cooperação, com geração de empregos e impostos. O caminho está dado.