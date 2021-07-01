Folha de pagamento da Prefeitura de Vitória é negociada por R$ 39 milhões

Fachada da Prefeitura de Vitória: contrato da folha de pagamento com banco será de 5 anos Crédito: André Sobral/Divulgação

Bradesco, que deu um lance de R$ 39,1 milhões pelo ativo. Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) realizou nesta quinta-feira (1) a licitação para contratar o banco que ficará responsável pela gestão da folha de pagamentos dos servidores nos próximos cinco anos. A instituição financeira vencedora foi o

Segundo ele, a disputa foi acirrada entre três empresas privadas: Bradesco, Itaú e Santander. "Na fase aberta do leilão, os três bancos foram disputando lance a lance e, na parte final, que era o lance às cegas, o Bradesco se sagrou vencedor com a proposta mais alta."

Para o secretário, o resultado confirmou a avaliação que vinha sendo feita pelos gestores da PMV de que a folha de pagamentos é um ativo potencial e que deveria ser melhor aproveitada.

De acordo com Aridelmo, até então, os bancos que atuavam junto à administração pública não pagavam nenhum centavo para terem acesso aos cerca de 16 mil servidores ativos, inativos e pensionistas de Vitória.

"As gestões passadas perderam a oportunidade de arrecadar com esse tipo de iniciativa. Imagina quantas escolas de ponta poderiam ter sido construídas com esses recursos. Por isso, nós trabalhamos para colocar o ativo no mercado e os resultados da licitação vão ser revertidos aos servidores, com a ampliação da oferta de produtos e serviços pelo banco, e aos contribuintes na forma de investimentos" Aridelmo Teixeira - Secretário da Fazenda de Vitória

Perguntado sobre a ausência da participação de bancos públicos, como Banestes, Banco do Brasil e Caixa Econômica, o secretário da Fazenda observou que a justificativa dada por essas instituições está relacionada às estratégias de cada banco.

"Pelas políticas internas deles, eles não participam de compras públicas e reservadas, como foi o processo que realizamos. Mas optamos por esse modelo por considerarmos mais transparente."

MIGRAÇÃO DE BANCOS É PREVISTA PARA ACONTECER ATÉ OUTUBRO

A expectativa é que até outubro o Bradesco inicie a gestão da folha de pagamentos. Até lá, precisam ser cumpridas algumas etapas do processo, como esperar o prazo para possível apresentação de recursos.

Superada esta fase e assinado o contrato, que terá duração de cinco anos, o banco vai ter 60 dias para instalar um posto na prefeitura e 120 dias, também após a assinatura do documento, para concluir a migração da folha.

Atualmente, a distribuição dos salários e benefícios dos servidores públicos acontece por meio de três instituições: 47% dos servidores recebem pelo Banestes, 30% pelo Banco do Brasil e 23% pela Caixa Econômica Federal. Com a mudança, a gestão será concentrada no Bradesco.

A partir de outubro servidores de Vitória vão receber seus salários e benefícios pelo Bradesco Crédito: Siumara Gonçalves

Apesar da exclusividade junto ao banco privado, os servidores, aposentados e pensionistas poderão aderir à chamada portabilidade caso desejem que seus benefícios sejam depositados em outra conta.

"O banco vencedor tem que aumentar os benefícios e o volume de serviços à disposição do servidor. Mas se o servidor não quiser, ele tem todo o direito de solicitar a portabilidade", explicou Teixeira.

RECURSOS VÃO SER DIRECIONADOS PARA INVESTIMENTOS

Os quase R$ 40 milhões arrecadados com a operação da folha de pagamentos deverão ser usados ainda neste ano para a realização de investimentos em Vitória. É o que garantiu o secretário da Fazenda, Aridelmo Teixeira.

Segundo ele, o dinheiro vai ser alocado dentro das prioridades definidas pela gestão do prefeito Lorenzo Pazolini: educação, saúde e segurança.

Na área da educação, Aridelmo afirma que as receitas vão ser usadas para investir na qualificação do ensino, com a ampliação das escolas de tempo integral. O objetivo é ter até o final da gestão o mínimo de 25% dos alunos estudando em salas de aula com esse perfil. Hoje, o secretário pontua que o percentual não chega a 5%.

"Isso significa novos equipamentos, computadores, melhoria da infraestrutura, investimentos em centros de ciências, matemática, línguas, treinamento e capacitação dos professores. Precisamos potencializar o ensino para nossos jovens e crianças, e as escolas de tempo integral têm papel decisivo nesse processo. Queremos colocar os estudantes capixabas em posição de disputar com os melhores padrões de ensino do mundo."

Sala de aula: mais investimentos em equipamentos e na qualificação de professores Crédito: Freepik

Na saúde, além da atenção ao combate ao novo coronavírus , Aridelmo cita que ter mais recursos disponíveis vai contribuir para a atual gestão acabar com a fila de realização de exames.

Já na segurança pública, ele destaca o uso do dinheiro em ações que ampliem a adoção de tecnologias como uma forma de instrumentalizar a guarda municipal e dar condições para que ela seja mais eficiente e pró-ativa.

O secretário pondera que assim como a administração levantou os R$ 39,1 milhões com a negociação da folha de pagamentos, outras iniciativas deverão ser adotadas nos próximos meses para arrecadar mais e ampliar a capacidade da Prefeitura de Vitória de investir com recursos próprios.

Aridelmo Teixeira diz que Prefeitura de Vitória espera ter capacidade de fazer mais investimentos com recursos próprios Crédito: Carlos Alberto Silva