Vitória espera arrecadar até R$ 25 milhões com negociação da folha

O valor mínimo não tem. Cada banco vai olhar e dizer o que consegue trabalhar com essa folha. Em função disso, o banco estima quanto ele consegue arrecadar com esse ativo novo e faz a proposta. Como cada banco tem uma estrutura operacional diferente isso vai variar muito. Tem banco que tem pouca capacidade e deve oferecer pouquinho. Tem banco com muita capacidade, aí a folha entra como papel estratégico então vale muito. Então, os valores em relação ao volume pode oscilar muito em função de quão importante é essa folha dentro da estratégia de cada banco como um todo. Por exemplo, se é um banco que quer entrar no ES, mas não tem ainda penetração, ele pode fazer essa entrada por essa aquisição. Isso abre um ativo para ele enorme. Vale lembrar o caso do Banespa. Quando o Banespa foi privatizado o Bradesco ofereceu R$ 1 bilhão e o Santander, que queria entrar no Brasil, ofereceu R$ 7 bilhões, ou seja, uma diferença enorme de valor porque era extremamente estratégico para o Santander e para o Bradesco era só mais uma operação. Por isso, nós estamos nos reunindo com diversos bancos e conversando e mostrando o potencial para que eles consigam ver a folha como um grande ativo estratégico e não como um mero produto adicional na carteira deles. Então, se a gente tiver sucesso nessa abordagem podemos virar um produto estratégico para essas organizações e o nosso valor sobe.