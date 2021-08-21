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Geração de renda e segurança alimentar

Multinacional do petróleo doa 87 mil refeições para 6 cidades do ES

A anglo-holandesa Shell, que tem atividades no Sul capixaba, pretende estimular pequenos negócios locais com a produção de marmitas e distribuir os alimentos para comunidades pesqueiras e quilombolas

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:00

Públicado em 

21 ago 2021 às 15:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Comunidades pesqueiras e quilombolas do Sul do ES vão receber marmitas da Shell Brasil Crédito: Shell Brasil/Divulgação
A Shell Brasil, multinacional com atuação no Estado na exploração e produção de petróleo no litoral Sul capixaba, deu início a um projeto para distribuir cerca de 87 mil refeições para comunidades pesqueiras e quilombolas de seis cidades do Espírito Santo.
Com foco na geração de renda e na segurança alimentar, as refeições são produzidas por pequenos comerciantes locais, que contam ainda com um serviço de mentoria para ajudar na melhoria e manutenção de cada negócio mesmo ao final do projeto.
As comunidades pesqueiras e quilombolas contempladas pelo projeto da Shell Brasil estão situadas em Presidente KennedyItapemirimMarataízes, PiúmaAnchieta e Vila Velha, cidades próximas às atividades da companhia. A ação começou em julho e acontece até meados deste ano.
Distribuição de marmitas que foram feitas por pequenos negócios do Sul capixaba Crédito: Shell Brasil/Divulgação
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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