Multinacional do petróleo doa 87 mil refeições para 6 cidades do ES

A Shell Brasil, multinacional com atuação no Estado na exploração e produção de petróleo no litoral Sul capixaba, deu início a um projeto para distribuir cerca de 87 mil refeições para comunidades pesqueiras e quilombolas de seis cidades do Espírito Santo.
Com foco na geração de renda e na segurança alimentar, as refeições são produzidas por pequenos comerciantes locais, que contam ainda com um serviço de mentoria para ajudar na melhoria e manutenção de cada negócio mesmo ao final do projeto.
As comunidades pesqueiras e quilombolas contempladas pelo projeto da Shell Brasil estão situadas em Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Anchieta e Vila Velha, cidades próximas às atividades da companhia. A ação começou em julho e acontece até meados deste ano.