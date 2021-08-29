AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Prospecção de negócios

Programa vai estimular municípios a atrair empresas para o ES

O governo do Estado vai lançar a iniciativa em setembro em parceria com a Amunes, associação que representa as 78 cidades capixabas

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

29 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Administrações públicas vão precisar revisar seus orçamentos para fazerem frente à queda na arrecadação
Administrações públicas vão precisar revisar seus orçamentos para fazerem frente à queda na arrecadação Crédito: Freepik
governo do Estado vai lançar em setembro um programa para estimular as gestões municipais a prospectarem e captarem novos negócios para as suas cidades. A iniciativa vai acontecer em parceria com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), segundo revelou o secretário de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann. 
A ideia é que os prefeitos montem pequenas equipes, se planejem e passem a atuar de forma pró-ativa com o objetivo de ir atrás de empresas e investimentos que possam fortalecer as economias locais.
Hoffmann explica que hoje o governo estadual e algumas administrações municipais já fazem um trabalho nesse sentido, mas que a proposta é potencializar e levar técnicas e conhecimento para que todos os gestores tenham mais iniciativa e ferramentas para atraírem negócios.
"Nós não ficamos esperando as empresas chegarem até aqui. Vamos atrás delas. Em Linhares, o prefeito Guerino [Zanon] faz a mesma coisa. Mas o governador Renato Casagrande quer que todos os municípios tenham a capacidade, com duas a três pessoas, de fazerem prospecção ativa, observando as vocações regionais e as potencialidades de cada lugar"
Tyago Hoffmann - Secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento durante o Painel Orgulho da Terra, evento realizado na última semana pela TV Gazeta Norte.

Veja Também

Painel Orgulho da Terra discute como cidades do ES podem atrair investimentos

A INSTABILIDADE POLÍTICA E A AMEAÇA ECONÔMICA

Se de um lado Hoffmann está animado com ações que apresentem o Espírito Santo como um lugar que oferece um bom ambiente de negócios, de outro lado, o secretário de Casagrande se mostrou apreensivo com o momento de instabilidade política e polarização vivido no Brasil.  Para ele, o atual contexto ameaça a atração e a concretização de investimentos no país e consequentemente no Estado.
O secretário de Inovação e Desenvolvimento disse, ainda durante o evento da Rede Gazeta, que em uma recente reunião entre ele, integrantes da sua equipe - o subsecretário de Atração de Investimentos, Gabriel Feitosa, e a subsecretária de Competitividade, Rachel Freixo - e representantes de uma grande companhia, essa possibilidade de desistir do país ficou explícita. 
"Nós estivemos com uma importante multinacional, que tem diversos investimentos no Brasil, e ela está dizendo que vai tirar os investimentos do país. Está se agarrando um pouco para fazer uma operação com a gente no Espírito Santo, mas tem chances de tirar."
A coluna questionou o nome da empresa que ele estava se referindo, Hoffmann, entretanto, disse não poder revelar. "O que posso te falar é que é uma empresa muito importante. Então, o país está flertando com perigo de perdermos empreendimentos consolidados. Não estou falando de uma empresa que chegou ontem no Brasil, mas de uma que está há décadas gerando emprego e trazendo riquezas para o país."
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

Cacau Show vai investir em fábrica de chocolates no ES e ampliar cultivo

Shopping e atacarejo: os novos investimentos no município da Serra

Mesmo com pandemia, investimentos nos municípios do ES crescem 37,5%

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia Espírito Santo Negócios Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paulo Hartung, Economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo
As cartas que o partido de Hartung tem na mesa após soltar a mão de Pazolini
Imagem de destaque
Corpo é encontrado às margens de estrada em Boa Esperança
Número de eleitores do Espírito Santo cresceu nas Eleições 2026
ES tem quase 3 milhões de eleitores aptos a votar em 2026; veja perfil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados