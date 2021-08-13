Grupo dono do Meridional estreia na Bolsa com valorização nas ações

O QUE DIZEM OS ANALISTAS
IPO é sucesso, apesar de turbulência inicial
"A Kora foi uma oferta bem turbulenta. Três meses atrás eles tentaram vir no mercado e desistiram. Agora voltaram, modificando o preço do papel, que na primeira tentativa estava mais ou menos na barreira de R$ 11,50 até os R$ 15,50. Agora, eles conseguiram fazer essa captação de recurso no piso, que foi de R$ 7,20.
Logo no primeiro dia o movimento foi muito positivo. A ação abriu com mais de 18% de alta, um valor bem considerável, mas logo na sequência voltou para a casa dos R$ 8, R$ 8,10. Ficou negociando nessa faixa até 14 horas, com quase 10% de alta. Às 14 horas bateu novamente os R$ 8,40 e na sequência voltou para R$ 7,50. No final das contas, o papel fechou em R$ 8,04, uma variação de 11,67% positivo. Essa volatilidade é natural por ser o primeiro dia de negociação.
A Kora conseguiu fazer a captação de recursos e levantar mais de R$ 760 milhões, já considerando a oferta base e a venda de cerca de 10% de ações adicionais. Isso significa que eles venderam até mais que a oferta base, depois de desistirem três meses atrás. Apesar das turbulências, um sucesso. Agora é acompanhar o desempenho do papel nos próximos dias."
Uma boa estreia, mas investidores devem ficar atentos
"Foi um IPO difícil de ser colocado no mercado. A princípio, seria uma oferta pública de ações, mas não houve liquidez. A companhia forçou um pouco e conseguiu uma oferta restrita.
Foi sim uma boa estreia, o papel valorizou bem. Mas o volume de ações negociados logo no primeiro dia, 6 milhões, não é um volume muito grande. Não chamou tanta atenção do mercado.
É mais uma opção para o investidor na Bolsa, é uma empresa capixaba que tem diversos ativos, mas o investidor deve ficar atento a esse volume de ações. A empresa vai ter que se esforçar para continuar crescendo."