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Análise do mercado

Grupo dono do Meridional estreia na Bolsa com valorização nas ações

Fundada no ES, a Kora Saúde levantou R$ 769,9 milhões com o IPO nesta sexta-feira (13) na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Parte do montante arrecadado com a aquisição de ativos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 ago 2021 às 20:39

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:39

Hospital Meridional vai investir R$ 40 milhões e gerar 650 novos empregos
Hospital Meridional, em Cariacica, foi a primeira unidade do grupo Kora Saúde Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
A capixaba Kora Saúde, dona da Rede Meridional e uma das maiores redes de hospitais privados do país, realizou sua estreia na Bolsa de Valores brasileira, a B3, em São Paulo, nesta sexta-feira (13), tornando-se a terceira companhia criada no Espírito Santo a negociar ações no país.
Grupo dono do Meridional estreia na Bolsa com valorização nas ações
Na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), cada ativo da Kora Saúde (KRSA3) foi comercializado a R$ 7,20. Mas já nas primeiras horas após o início do pregão, os papeis apresentavam valorização. No encerramento, as ações apresentaram ganhos de 11,67%, chegando a R$ 8,04, após chegarem a avançar 18,89% na máxima do dia.

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O IPO da rede foi coordenado por Itaú BBA, líder da oferta, além de Bradesco BBI, XP Investimentos, Santander Brasil, JPMorgan e Safra.
A companhia levantou nesta sexta R$ 769,9 milhões considerando a oferta base e a venda de cerca de 10% de ações adicionais. Conforme já adiantado em reportagem de A Gazeta, parte do montante arrecadado com a aquisição dos ativos deve ser utilizado na ampliação da rede, que conta hoje com 11 unidades próprias.
Kora Saúde realizou IPO nesta sexta-feira (13)
Kora Saúde arrecadou R$ 769,9 milhões com IPO na B3 nesta sexta-feira Crédito: Reprodução/B3
Segundo analistas de mercado ouvidos pela reportagem, a estreia da Kora na Bolsa de Valores foi extremamente positiva. Eles ponderaram que essa volatilidade no primeiro dia é natural e que a empresa venceu barreiras para conseguir colocar a oferta de ações na praça.
O grupo, que nasceu com o Hospital Meridional Cariacica, em 2001, tem sete hospitais no Espírito Santo, além de duas unidades em Tocantins, uma em Brasília (DF) e uma no Mato Grosso.
Antes da Kora Saúde, os únicos negócios criados no Espírito Santo que estavam na B3 eram a Fertilizantes Heringer, que abriu capital em 2007, e o Banestes, que está na Bolsa desde 1977.

O QUE DIZEM OS ANALISTAS

IPO é sucesso, apesar de turbulência inicial

"A Kora foi uma oferta bem turbulenta. Três meses atrás eles tentaram vir no mercado e desistiram. Agora voltaram, modificando o preço do papel, que na primeira tentativa estava mais ou menos na barreira de R$ 11,50 até os R$ 15,50. Agora, eles conseguiram fazer essa captação de recurso no piso, que foi de R$ 7,20. 

 Logo no primeiro dia o movimento foi muito positivo. A ação abriu com mais de 18% de alta, um valor bem considerável, mas logo na sequência voltou para a casa dos R$ 8, R$ 8,10. Ficou negociando nessa faixa até 14 horas, com quase 10% de alta. Às 14 horas bateu novamente os R$ 8,40 e na sequência voltou para R$ 7,50. No final das contas, o papel fechou em R$ 8,04, uma variação de 11,67% positivo. Essa volatilidade é natural por ser o primeiro dia de negociação. 

A Kora conseguiu fazer a captação de recursos e levantar mais de R$ 760 milhões, já considerando a oferta base e a venda de cerca de 10% de ações adicionais. Isso significa que eles venderam até mais que a oferta base, depois de desistirem três meses atrás. Apesar das turbulências, um sucesso. Agora é acompanhar o desempenho do papel nos próximos dias."

Vitor Souza, especialista em renda variável e sócio da Valor Investimentos

Uma boa estreia, mas investidores devem ficar atentos

"Foi um IPO difícil de ser colocado no mercado. A princípio, seria uma oferta pública de ações, mas não houve liquidez. A companhia forçou um pouco e conseguiu uma oferta restrita. 

Foi sim uma boa estreia, o papel valorizou bem. Mas o volume de ações negociados logo no primeiro dia, 6 milhões, não é um volume muito grande. Não chamou tanta atenção do mercado. 

É mais uma opção para o investidor na Bolsa, é uma empresa capixaba que tem diversos ativos, mas o investidor deve ficar atento a esse volume de ações. A empresa vai ter que se esforçar para continuar crescendo."

Thomas Giuberti, economista e sócio da Golden Investimentos

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