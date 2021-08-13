Grupo dono do Meridional estreia na Bolsa com valorização nas ações

"A Kora foi uma oferta bem turbulenta. Três meses atrás eles tentaram vir no mercado e desistiram. Agora voltaram, modificando o preço do papel, que na primeira tentativa estava mais ou menos na barreira de R$ 11,50 até os R$ 15,50. Agora, eles conseguiram fazer essa captação de recurso no piso, que foi de R$ 7,20.

Logo no primeiro dia o movimento foi muito positivo. A ação abriu com mais de 18% de alta, um valor bem considerável, mas logo na sequência voltou para a casa dos R$ 8, R$ 8,10. Ficou negociando nessa faixa até 14 horas, com quase 10% de alta. Às 14 horas bateu novamente os R$ 8,40 e na sequência voltou para R$ 7,50. No final das contas, o papel fechou em R$ 8,04, uma variação de 11,67% positivo. Essa volatilidade é natural por ser o primeiro dia de negociação.

A Kora conseguiu fazer a captação de recursos e levantar mais de R$ 760 milhões, já considerando a oferta base e a venda de cerca de 10% de ações adicionais. Isso significa que eles venderam até mais que a oferta base, depois de desistirem três meses atrás. Apesar das turbulências, um sucesso. Agora é acompanhar o desempenho do papel nos próximos dias."