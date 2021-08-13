Rede de hospitais é 3ª empresa do ES a entrar na Bolsa e já mira expansão

Hospital da Rede Meridional em Cariacica é o mais antigo do grupo Crédito: Rede Meridional/Divulgação

Uma das maiores redes de hospitais privados do país, a capixaba Kora Saúde, dona da Rede Meridional, se tornará a terceira companhia criada no Espírito Santo a negociar ações na Bolsa de Valores brasileira, a B3, em São Paulo . O grupo hospitalar vai estrear no mercado de ações nesta sexta-feira (13) com a realização da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Your browser does not support the audio element. Rede de hospitais é Terceira empresa do ES a entrar na Bolsa e já mira expansão

Com os recursos arrecadados, a companhia já mira uma expansão dos negócios, com aquisição de mais ativos, ampliando a rede que conta hoje com 11 unidades próprias. O grupo, que nasceu com o Hospital Meridional Cariacica , em 2001, tem sete hospitais no Espírito Santo, além de duas unidades em Tocantins, uma em Brasília e uma no Mato Grosso.

Na estreia na Bolsa, cada ação da Kora Saúde será comercializada a R$ 7,20. A oferta, contudo, é restrita a investidores profissionais com valor equivalente ao piso da faixa indicativa de preço.

O CEO da Kora Saúde, Antônio Alves Benjamim Neto, destacou que a rede pretende utilizar os recursos provenientes da oferta primária para diversos fins, mas que, de modo geral, tem como objetivo a ampliação das operações do grupo.

"Queremos fazer uma expansão inorgânica através de aquisição de ativos, ampliação dos ativos já existentes, inauguração de novos hospitais e expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico)" Antônio Alves Benjamim Neto - CEO da Kora Saúde

A empresa já havia manifestado, anteriormente, a intenção de fazer sua estreia na B3. A primeira tentativa de IPO, entretanto, foi cancelada ao final do mês de abril, conforme mostrou a colunista de A Gazeta, Beatriz Seixas

Agora, com a aprovação do Conselho de Administração do grupo, a companhia aponta que o efetivo aumento do capital social será de R$ 106,93 milhões, com a alocação do montante de R$ 662,98 milhões para a reserva de capital, mediante a emissão de 106.933.444 ações ordinárias. Já no âmbito da oferta restrita, o novo capital social passará a ser de R$ 322,05 milhões, dividido em 750.671.842 ações.

Em seus 11 hospitais, a Kora Saúde soma 1.272 leitos, dos quais 293 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O grupo também fornece serviços de oncologia ambulatorial, bem como apoio diagnóstico a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar e cooperativas de saúde.

CAPIXABAS NA BOLSA