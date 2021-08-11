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Investimentos

Dois novos supermercados no Sul do ES vão criar 360 empregos

Uma das unidades será construída em Marataízes até 2023. A outra será em Cachoeiro de Itapemirim e já está em obras

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 20:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 ago 2021 às 20:36
Novo empreendimento do Grupo Perim no bairro Paraíso
Novo empreendimento do Grupo Osvaldo Perim em Cachoeiro já está em construção Crédito: Divulgação/Perim
O Grupo Osvaldo Perim, que possui uma rede de supermercados em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, no Sul do Espírito Santo, anunciou que vai expandir sua atuação no litoral capixaba, chegando a Marataízes. A previsão é que um novo centro comercial com um supermercado anexo seja inaugurado até o início de 2023.
Há ainda um novo atacarejo em construção pelo grupo em Cachoeiro, que deve ser inaugurado ainda neste ano. O valor do investimento não foi informado, mas a expectativa é que sejam abertas 180 vagas diretas de emprego em cada unidade durante a operação.

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Na terça-feira (10), o alvará de construção foi assinado pela Prefeitura de Marataízes, liberando o grupo para iniciar as obras do novo supermercado. O empreendimento ficará na Avenida Cristiano Dias Lopes, próximo ao Hospital Evangélico Litoral Sul.
O diretor do grupo, Aderval Casagrande, conta que o município faz parte de outras quatro cidades escolhidas para a empresa expandir sua área de atuação.
O terreno definido em Marataízes possui 14 mil metros quadrados. Destes, nove mil metros quadrados serão de área construída. Em outro terreno anexo, de seis mil metros quadrados, será criado um centro comercial. “As obras iniciarão a partir da entrega do loteamento, que está em fase final. Gostaríamos de poder iniciar as obras o quanto antes para inaugurar a loja no verão de 2023”, disse o diretor.

EXPANSÃO

O grupo possui com seis lojas  atualmente: sendo duas em Castelo e quatro em Cachoeiro de Itapemirim. O quinto empreendimento do grupo, localizado no bairro Paraíso, em Cachoeiro, está na reta final das obras.
O atacarejo deve ser aberto em novembro deste ano e contar com 21 mil metros quadrados de área.

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