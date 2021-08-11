Dois novos supermercados no Sul do ES vão criar 360 empregos

Novo empreendimento do Grupo Osvaldo Perim em Cachoeiro já está em construção Crédito: Divulgação/Perim

Há ainda um novo atacarejo em construção pelo grupo em Cachoeiro, que deve ser inaugurado ainda neste ano. O valor do investimento não foi informado, mas a expectativa é que sejam abertas 180 vagas diretas de emprego em cada unidade durante a operação.

Na terça-feira (10), o alvará de construção foi assinado pela Prefeitura de Marataízes, liberando o grupo para iniciar as obras do novo supermercado. O empreendimento ficará na Avenida Cristiano Dias Lopes, próximo ao Hospital Evangélico Litoral Sul.

O diretor do grupo, Aderval Casagrande, conta que o município faz parte de outras quatro cidades escolhidas para a empresa expandir sua área de atuação.

O terreno definido em Marataízes possui 14 mil metros quadrados. Destes, nove mil metros quadrados serão de área construída. Em outro terreno anexo, de seis mil metros quadrados, será criado um centro comercial. “As obras iniciarão a partir da entrega do loteamento, que está em fase final. Gostaríamos de poder iniciar as obras o quanto antes para inaugurar a loja no verão de 2023”, disse o diretor.

EXPANSÃO

O grupo possui com seis lojas atualmente: sendo duas em Castelo e quatro em Cachoeiro de Itapemirim. O quinto empreendimento do grupo, localizado no bairro Paraíso, em Cachoeiro, está na reta final das obras.