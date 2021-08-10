Banestes amplia resultados e tem lucro de R$ 114 milhões no 1° semestre

Agência do Banestes na Praça Oito, Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Banestes

Banestes fechou o primeiro semestre de 2021 com lucro total de R$ 114 milhões, sendo R$ 109 milhões de lucro líquido recorrente, volume 25% maior que os primeiros seis meses do ano de 2020, quando o banco capixaba alcançou R$ 87 milhões em resultado.

Os resultados contábeis (R$ 114 milhões) indicam queda de 8,4% em relação à primeira metade do ano passado (R$ 125 milhões). A diferença é atribuída ao lucro líquido adicional de R$ 38 milhões, gerado em janeiro de 2020, por alienação de títulos públicos, que não é um fato recorrente.

Entre janeiro e março de 2021, o banco atingiu lucro líquido de R$ 61 milhões. Já o resultado entre abril a junho foi de R$ 53 milhões, sendo R$ 48 milhões recorrentes - cifra, 21,3% menor que o primeiro trimestre, mas maior que o do mesmo período do ano passado, de R$ 42 milhões.

Em comunicado ao mercado nesta terça-feira (10), o banco, que tem o governo do Espírito Santo com acionista controlador, explicou que o ganho, na comparação interanual, é decorrente de maiores receitas com tesouraria (+34,6%), menores despesas com provisões para crédito de liquidação duvidosa (-38,1%) e receita não recorrente de reversão fiscal (R$ 9 milhões).

“A eficiência do Banestes nesse primeiro semestre de 2021 manteve-se em patamares satisfatórios, tendo em vista o cenário de baixa atividade econômica, ainda afetado pela pandemia de Covid-19 . Permanecemos focados na função econômica e social do banco no Espírito Santo, buscando apoiar nossos clientes”, destacou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS

Aos acionistas, o Banestes pagou R$ 36 milhões a título de juros de capital próprio. A maior fatia, de cerca de R$ 33 milhões, foi para o caixa do Tesouro Estadual.