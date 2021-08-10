Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balanço positivo

Banestes amplia resultados e tem lucro de R$ 114 milhões no 1° semestre

Lucro líquido recorrente do banco capixaba cresceu 25% em relação aos primeiros seis meses de 2020. Veja os resultados financeiros da empresa controlada pelo governo do ES

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 16:30

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 ago 2021 às 16:30
Banestes
Agência do Banestes na Praça Oito, Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Banestes
Banestes fechou o primeiro semestre de 2021 com lucro total de R$ 114 milhões, sendo R$ 109 milhões de lucro líquido recorrente, volume 25% maior que os primeiros seis meses do ano de 2020, quando o banco capixaba alcançou R$ 87 milhões em resultado. 
Os resultados contábeis (R$ 114 milhões) indicam queda de 8,4% em relação à primeira metade do ano passado (R$ 125 milhões). A diferença é atribuída ao lucro líquido adicional de R$ 38 milhões, gerado em janeiro de 2020, por alienação de títulos públicos, que não é um fato recorrente.
Entre janeiro e março de 2021, o banco atingiu lucro líquido de R$ 61 milhões. Já o resultado entre abril a junho foi de R$ 53 milhões, sendo R$ 48 milhões recorrentes - cifra, 21,3% menor que o primeiro trimestre, mas maior que o do mesmo período do ano passado, de R$ 42 milhões.

Veja Também

Banestes vai substituir cartões de 500 mil clientes até junho de 2022

Bolsa notifica Banestes após disparada em preço de ações

Em comunicado ao mercado nesta terça-feira (10), o banco, que tem o governo do Espírito Santo com acionista controlador, explicou que o ganho, na comparação interanual, é decorrente de maiores receitas com tesouraria (+34,6%), menores despesas com provisões para crédito de liquidação duvidosa (-38,1%) e receita não recorrente de reversão fiscal (R$ 9 milhões).
“A eficiência do Banestes nesse primeiro semestre de 2021 manteve-se em patamares satisfatórios, tendo em vista o cenário de baixa atividade econômica, ainda afetado pela pandemia de Covid-19. Permanecemos focados na função econômica e social do banco no Espírito Santo, buscando apoiar nossos clientes”, destacou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS

Aos acionistas, o Banestes pagou R$ 36 milhões a título de juros de capital próprio. A maior fatia, de cerca de R$ 33 milhões, foi para o caixa do Tesouro Estadual.
O Banestes está presente nos 78 municípios do Espírito Santo, sendo em 21 deles o único banco com agência instalada. Ao todo, são 859 pontos de atendimento, compostos por 154 unidades de atendimento (entre agências e postos), 334 postos de atendimento eletrônico e 382 correspondentes Banesfácil.

LEIA MAIS SOBRE NEGÓCIOS DO ES

Samarco alcança produção de 4,4 milhões de toneladas de minério ferro e pelotas

Vix Logística pede para abrir capital e pode ser a 3ª empresa do ES na B3

Gigante das vendas de móveis on-line terá centro de distribuição no ES

Picpay compra Guiabolso e mira liderança em novo serviço do Banco Central

Uniaves: o que vai acontecer com a marca após ser comprada pela Pif Paf

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banestes Negócios Mercado Financeiro Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados