Banestes vai substituir cartões de 500 mil clientes até junho de 2022

Banestes acaba de lançar o novo cartão Banescard Visa, que até junho de 2022 vai ser enviado para os clientes do banco Crédito: Banestes/Divulgação

Banestes vai dar início à substituição dos atuais cartões Banescard por uma nova família de cartões em parceria com a bandeira Visa. A partir de novembro deste ano até junho de 2022, o banco estadual vai fazer a substituição do "dinheiro de plástico" para cerca de 500 mil clientes.

Esse processo vai acontecer de forma automática, ou seja, os clientes não precisarão solicitar a troca, uma vez que a instituição vai ficar responsável pelo envio do produto.

Com o novo cartão, a rede de atendimento aos clientes vai crescer de forma expressiva. Hoje, o Banescard tem mais de 2 milhões de comércios credenciados e não é aceito, por exemplo, para compras pela internet. Com a mudança, os cartões poderão ser usados em mais de 65 milhões de estabelecimentos, tanto no Brasil quanto no exterior e em transações on-line.

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, destaca que além da expansão da rede de aceitação, o Banescard Visa vai oferecer diversas categorias, desde a Classic até o modelo Infinite, com diferentes vantagens e atributos.

Antes de chegar aos clientes, porém, o Banescard Visa vai ser enviado para os colaboradores do banco dentro de um projeto-piloto, que vai ser iniciado nos próximos dias. Deste mês de julho até setembro, os profissionais vão utilizar o cartão como uma espécie de teste final antes do envio aos demais clientes.

LAYOUT DO CARTÃO É LANÇADO

O layout do cartão Banescard Visa acaba de ser lançado pelas organizações. A "nova cara" do produto foi apresentada nesta quarta-feria (14) aos funcionários do banco durante o evento "Encontro de Gigantes - Juntos e Conectados", que teve o objetivo de "alinhar informações estratégicas com as equipes, apresentar grandes projetos e motivar o time para o segundo semestre de 2021".

De acordo com o banco, a proposta de card design foi desenvolvida pela equipe de design da Visa, a partir de rodadas de briefing com a área de cartões, de comunicação e marketing e da diretoria do Banestes.

A 4ª edição do encontro foi realizada em formato on-line, em função da pandemia da Covid-19, e reuniu (virtualmente) mais de 2 mil colaboradores dos 78 municípios capixabas. Além dos funcionários, participaram do evento o governador Renato Casagrande e o presidente do Hub Base27, Francisco Carvalho.

PROCESSO DE MUDANÇA