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Ampliação da rede

Banestes vai substituir cartões de 500 mil clientes até junho de 2022

O banco estadual inicia em novembro deste ano a substituição do Banescard pela nova família de cartões em parceria com a bandeira Visa. Layout do "dinheiro de plástico" acaba de ser lançado pela instituição financeira

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

15 jul 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Banestes acaba de lançar o novo cartão Banescard Visa, que até junho de 2022 vai ser enviado para os clientes do banco
Banestes acaba de lançar o novo cartão Banescard Visa, que até junho de 2022 vai ser enviado para os clientes do banco Crédito: Banestes/Divulgação
Banestes vai dar início à substituição dos atuais cartões Banescard por uma nova família de cartões em parceria com a bandeira Visa. A partir de novembro deste ano até junho de 2022, o banco estadual vai fazer a substituição do "dinheiro de plástico" para cerca de 500 mil clientes. 
Esse processo vai acontecer de forma automática, ou seja, os clientes não precisarão solicitar a troca, uma vez que a instituição vai ficar responsável pelo envio do produto. 
Com o novo cartão,  a rede de atendimento aos clientes vai crescer de forma expressiva. Hoje, o Banescard tem mais de 2 milhões de comércios credenciados e não é aceito, por exemplo, para compras pela internet. Com a mudança, os cartões poderão ser usados em mais de 65 milhões de estabelecimentos, tanto no Brasil quanto no exterior e em transações on-line.
O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande,  destaca que além da expansão da rede de aceitação, o Banescard Visa vai oferecer diversas categorias, desde a Classic até o modelo Infinite, com diferentes vantagens e atributos.
Antes de chegar aos clientes, porém, o Banescard Visa vai ser enviado para os colaboradores do banco dentro de um projeto-piloto, que vai ser iniciado nos próximos dias. Deste mês de julho até setembro, os profissionais vão utilizar o cartão como uma espécie de teste final antes do envio aos demais clientes.

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LAYOUT DO CARTÃO É LANÇADO

O layout do cartão Banescard Visa acaba de ser lançado pelas organizações. A "nova cara" do produto foi apresentada nesta quarta-feria (14) aos funcionários do banco durante o evento "Encontro de Gigantes - Juntos e Conectados", que teve o objetivo de "alinhar informações estratégicas com as equipes, apresentar grandes projetos e motivar o time para o segundo semestre de 2021".
De acordo com o banco, a proposta de card design foi desenvolvida pela equipe de design da Visa, a partir de rodadas de briefing com a área de cartões, de comunicação e marketing e da diretoria do Banestes.
A 4ª edição do encontro foi realizada em formato on-line, em função da pandemia da Covid-19, e reuniu (virtualmente) mais de 2 mil colaboradores dos 78 municípios capixabas. Além dos funcionários, participaram do evento o governador Renato Casagrande e o presidente do Hub Base27, Francisco Carvalho. 

PROCESSO DE MUDANÇA

Desde meados de 2019, conforme a coluna publicou em primeira mão, a mudança de bandeira era estudada pelo Banestes. Em julho de 2020 foi realizada a concorrência e a Visa saiu vencedora. Em 31 de agosto do mesmo ano, houve a formalização do contrato de parceria durante reunião on-line entre representantes do banco, da Visa e do governo do Estado. 
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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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