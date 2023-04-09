Reforma tributária: municípios apoiam, mas estão preocupados

Nós somos a favor de uma reforma tributária. Mas temos uma ideia de reforma um pouco diferente. Tramita no Congresso a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 46, batizada de 'Simplifica Já'. É uma proposta que simplifica os tributos em suas esferas. O Imposto sobre Serviços (ISS), que é o tributo dos municípios, é simplificado e padronizado em todo o país. Teremos uma regra para todos os 5,5 mil municípios brasileiros. A PEC também propõe simplificar e unificar o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), que é o imposto dos Estados, unificando alíquotas e padronizando as notas fiscais para todo o país. O mesmo se dará com os tributos federais. Assim, mantemos o espírito da simplificação tributária, que é o grande gargalo do sistema vigente. O que esperamos é que essas ideias se juntem com o que há de bom das propostas já colocadas. Muito se fala que os municípios temem perder arrecadação, que os prefeitos não estão satisfeitos, mas o ponto não é exatamente esse, é importante olhar mais além. Já é sabido que o projeto aumenta a carga tributária no setor de serviços. Quem são, na maioria das vezes, os maiores contratantes de serviços? As prefeituras. Contrato de limpeza, de vigilância e tantos outros. Isso vai encarecer o custo das prefeituras. Imagine que o custo vai subir e você não tem clareza do que irá acontecer com a receita. Essa é a nossa principal preocupação. Queremos ter todas as informações necessárias para poder ajudar a construir uma reforma que auxilie o crescimento do país, mas que seja justa e segura para todos os entes da federação.