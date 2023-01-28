Em crescimento, Cooabriel faz forte investimento em armazenagem

Hoje, a capacidade total dos onze armazéns da Cooabriel espalhados pelo Norte e Noroeste do Espírito Santo e pelo Sul da Bahia é de algo próximo a 2 milhões de sacas. Durante o ano passado, passaram pelos galpões 2,04 milhões de sacas, a questão é que quase todo o volume concentra-se entre os meses de maio e setembro, período da safra. Nesse período, em apenas 30 dias costumam entrar até 700 mil sacas.

"Estamos ampliando a nossa capacidade e revendo processos. Tivemos um crescimento de volume e faturamento muito expressivo nos últimos anos, e estamos prevendo um avanço entre 5% e 10% para 2023. Além das questões operacionais, a armazenagem feita pela cooperativa é um tema muito importante para o produtor, tem a ver com a segurança de sua propriedade, por isso, está recebendo a nossa máxima atenção", explicou o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi.