Em crescimento, Cooabriel faz forte investimento em armazenagem

Entre 2020 e 2022, o faturamento da Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do Brasil, avançou 110%, alcançando R$ 1,8 bilhão no ano passado. O preço do café, que subiu muito nos últimos dois anos, contribui decisivamente para isso, mas não foi só. O volume movimentado pela cooperativa cresceu 33% somente no ano passado. Para suportar este avanço, que deve continuar nos próximos anos,
um investimento forte em armazéns está em andamento.
Nesta quinta-feira (26) foi inaugurada uma estrutura completamente nova no município de Águia Branca, Noroeste do Estado, com 7,2 mil m² de área de galpão e capacidade para 300 mil sacas. Um investimento de R$ 12 milhões. A pressão sobre o sistema de armazenagem está tão forte
que a cooperativa terá de ampliar quase todos os outros dez galpões no Espírito Santo e na Bahia nos próximos meses. "Unidades como as de Nova Venécia, Boa Esperança e Vila Pavão já vão ter de operar acima da capacidade quando entrar a nova safra do café. Vamos ter de acelerar nossos investimentos e tomar outras medidas como agilizar as negociações. O objetivo é ficar com café nos nossos galpões pelo menor tempo possível", assinalou Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel.
Hoje, a capacidade total dos onze armazéns da Cooabriel espalhados pelo Norte e Noroeste do Espírito Santo e pelo Sul da Bahia é de algo próximo a 2 milhões de sacas. Durante o ano passado, passaram pelos galpões 2,04 milhões de sacas, a questão é que quase todo o volume concentra-se entre os meses de maio e setembro, período da safra. Nesse período, em apenas 30 dias costumam entrar até 700 mil sacas.
"Estamos ampliando a nossa capacidade e revendo processos. Tivemos um crescimento de volume e faturamento muito expressivo nos últimos anos, e estamos prevendo um avanço entre 5% e 10% para 2023. Além das questões operacionais, a armazenagem feita pela cooperativa é um tema muito importante para o produtor, tem a ver com a segurança de sua propriedade, por isso, está recebendo a nossa máxima atenção", explicou o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi.