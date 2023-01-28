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Agro

Em crescimento, Cooabriel faz forte investimento em armazenagem

A maior cooperativa de café conilon do Brasil inaugurou um novo galpão no Noroeste do ES e está se preparando para ampliar todas as demais estruturas do Estado e Bahia

Públicado em 

28 jan 2023 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Novo armazém de café da Cooabriel, em Águia Branca, Noroeste do ES
Novo armazém de café da Cooabriel, em Águia Branca, Noroeste do ES Crédito: Divulgação/Cooabriel
Entre 2020 e 2022, o faturamento da Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do Brasil, avançou 110%, alcançando R$ 1,8 bilhão no ano passado. O preço do café, que subiu muito nos últimos dois anos, contribui decisivamente para isso, mas não foi só. O volume movimentado pela cooperativa cresceu 33% somente no ano passado. Para suportar este avanço, que deve continuar nos próximos anos, um investimento forte em armazéns está em andamento.
Nesta quinta-feira (26) foi inaugurada uma estrutura completamente nova no município de Águia Branca, Noroeste do Estado, com 7,2 mil m² de área de galpão e capacidade para 300 mil sacas. Um investimento de R$ 12 milhões. A pressão sobre o sistema de armazenagem está tão forte que a cooperativa terá de ampliar quase todos os outros dez galpões no Espírito Santo e na Bahia nos próximos meses. "Unidades como as de Nova Venécia, Boa Esperança e Vila Pavão já vão ter de operar acima da capacidade quando entrar a nova safra do café. Vamos ter de acelerar nossos investimentos e tomar outras medidas como agilizar as negociações. O objetivo é ficar com café nos nossos galpões pelo menor tempo possível", assinalou Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel.
Hoje, a capacidade total dos onze armazéns da Cooabriel espalhados pelo Norte e Noroeste do Espírito Santo e pelo Sul da Bahia é de algo próximo a 2 milhões de sacas. Durante o ano passado, passaram pelos galpões 2,04 milhões de sacas, a questão é que quase todo o volume concentra-se entre os meses de maio e setembro, período da safra. Nesse período, em apenas 30 dias costumam entrar até 700 mil sacas.    
"Estamos ampliando a nossa capacidade e revendo processos. Tivemos um crescimento de volume e faturamento muito expressivo nos últimos anos, e estamos prevendo um avanço entre 5% e 10% para 2023. Além das questões operacionais, a armazenagem feita pela cooperativa é um tema muito importante para o produtor, tem a ver com a segurança de sua propriedade, por isso, está recebendo a nossa máxima atenção", explicou o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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