Grupo Contauto abre distribuidora e faz aposta firme no atacado

Em meio a um grande processo interno de mudanças, o Grupo Contauto fundou uma nova empresa, a CNTT (Contauto sem as vogais) Distribuidora. O objetivo é atuar exclusivamente no atacado automotivo - empresa para empresa - comercializando peças, lubrificantes e pneus em todo o Estado. Apolo Rizk Filho, que era o responsável pelas concessionárias Ford do grupo antes do rompimento com a montadora norte-americana, há dois anos, está tocando o novo negócio.

No começo de abril, a CNTT fechou uma parceria exclusiva com a italiana Pirelli para a venda de pneus de linha leve (aros 13 a 22). Com estoque inicial de 8 mil pneus, equivalente a R$ 3,5 milhões, a expectativa é comercializar 5 mil por mês. "Após o rompimento com a Ford, iniciamos um profundo processo de mudança dentro da empresa. A abertura da CNTT é a consolidação de um trabalho iniciado lá em 2021. Fizemos um investimento superior a R$ 10 milhões em produtos, sistemas e estrutura de armazenagem. O contrato com a Pirelli é muito importante para nós e estamos negociando com outros parceiros", disse Apolinho.

Com mais de 50 anos de história, o Grupo Contauto era a grande parceira da Ford no Espírito Santo. Quando, em janeiro de 2021, os norte-americanos anunciaram o encerramento da produção de veículos no Brasil, sem qualquer aviso prévio aos concessionários, os executivos da Contauto passaram a buscar alternativas para o vácuo deixado pela operação da Ford. De lá para cá, foi criada uma revenda multimarcas, um autocenter, o consórcio voltou a operar e, agora, o lançamento da CNTT Distribuidora. Em paralelo, foi ampliado o investimento da Moto Vena (concessionária de motocicletas Honda) e a Contauto, no mercado de caminhões, passou a representar as montadoras chinesas Foton e Keyu.