Desativação de poços de petróleo abre frente bilionária no ES

Em um cenário em que a produção capixaba de óleo e gás vem encolhendo ano após ano, a notícia de que 751 poços serão desativados no Estado até 2026 não é para ser comemorada. Mas há o que se aproveitar desta informação, principalmente a indústria metalmecânica. Os 18 Programas de Descomissionamento de Instalações aprovados pela Agência Nacional do Petróleo vão gerar, pelas contas da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), R$ 2,45 bilhões em investimentos no Estado até o final de 2026. Em todo o Brasil, o descomissionamento de 9.892 poços gerará R$ 51,5 bilhões em investimento entre os anos de 2022 e 2026.