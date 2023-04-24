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Óleo e gás

Desativação de poços de petróleo abre frente bilionária no ES

Até 2026, os 18 Programas de Descomissionamento de Instalações aprovados para o Espírito Santo vão exigir mais de R$ 2 bi em investimentos. O setor metalmecânico é beneficiado

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

24 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Produção de petróleo em terra no Norte do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Em um cenário em que a produção capixaba de óleo e gás vem encolhendo ano após ano, a notícia de que 751 poços serão desativados no Estado até 2026 não é para ser comemorada. Mas há o que se aproveitar desta informação, principalmente a indústria metalmecânica. Os 18 Programas de Descomissionamento de Instalações aprovados pela Agência Nacional do Petróleo vão gerar, pelas contas da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), R$ 2,45 bilhões em investimentos no Estado até o final de 2026. Em todo o Brasil, o descomissionamento de 9.892 poços gerará R$ 51,5 bilhões em investimento entre os anos de 2022 e 2026.
Os recursos serão aplicados nas atividades de abandono permanente (59,9%), remoção de linhas (23,2%), remoção de instalações (4,5%), recuperação ambiental (5,1%), desmobilização de unidades de exploração (7,1%) e arrasamento de poços (0,2%). Dos 18 programas aprovados, 17 serão na bacia do Espírito Santo, todos em terra, e um na bacia de Campos, a FPSO Capixaba. Serão investidos R$ 781,2 milhões na Bacia de Campos e outros R$ 1,66 bilhão na Bacia do Espírito Santo.
Esta é uma das informações que estará no Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no Espírito Santo, organizado pelo Observatório da Indústria da Findes e que será lançado nesta segunda-feira (24) no Palácio Anchieta.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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