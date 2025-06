As ameaças de curto prazo para a economia do Espírito Santo

O Observatório da Findes divulgou, nesta terça-feira (17), os resultados da economia do Espírito Santo no primeiro trimestre de 2025. Dados que merecem atenção e servem de alerta. Na comparação com os primeiros três meses de 2024, houve um encolhimento de 1,2% no Produto Interno Bruto (PIB) capixaba. Trata-se da primeira queda para o trimestre desde o fatídico 2020, ano do começo da pandemia.



A grande pancada veio da indústria e partiu justamente dos dois maiores segmentos do setor: pelotização e produção de petróleo. A indústria capixaba como um todo encolheu 6,8%. As atividades petrolíferas caíram 13% e a pelotização recuou 23,3%. Aqui vão os primeiros alertas: o petróleo apresentou um resultado decepcionante mesmo com a entrada da nova plataforma da Petrobras, Maria Quitéria, na operação do campo de Jubarte, no final do ano passado. O otimismo ainda impera, o comissionamento, ao que parece, deu uma atrasada, mas é importante ficar de olho. O óleo e o gás, que respondem por algo perto de 25%, da indústria do Estado, vêm encolhendo há tempos e Maria Quitéria é a grande aposta, por ora, para um ganho de fôlego até 2027. Um pouso suave da indústria do petróleo do Estado passa pelo sucesso das operações de Jubarte.