Plataforma criada no ES vira referência mundial para medir impacto ambiental do setor de rochas

Delegação brasileira na Marmomac 2025, em Verona, na Itália. Crédito: Divulgação

O Espírito Santo acaba de conquistar um lugar de destaque no cenário internacional da arquitetura e da construção. Durante a Marmomac 2025, maior feira de rochas ornamentais do mundo, realizada em Verona, na Itália, o Brasil apresentou uma plataforma inédita de monitoramento ambiental desenvolvida pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Cachoeiro de Itapemirim.



A ferramenta, que já foi testada com sucesso em empresas capixabas, passa a ser referência mundial na medição do impacto ambiental da produção de pedras naturais.

A apresentação ocorreu na primeira reunião oficial da Aliança Estratégica de Rochas Naturais (NSSA, na sigla em inglês), federação internacional recém-criada com sede nos Estados Unidos, que reúne seis países fundadores: Brasil, Estados Unidos, Itália, Grécia, Reino Unido e Portugal. O grupo tem como missão promover o uso da pedra natural como material de construção sustentável em escala global.

O vice-presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), Fábio Cruz, representou o setor brasileiro no encontro e destacou o papel do Espírito Santo no processo.

“A metodologia brasileira foi reconhecida como eficiente, segura e replicável. Isso consolida o protagonismo do Brasil como exportador de tecnologia e referência em práticas sustentáveis para o setor”, afirma.

O sistema capixaba foi escolhido como base para o projeto EPD Global, iniciativa que vai estruturar padrões internacionais para a emissão de Declarações Ambientais de Produto (EPDs), posicionando a pedra natural como um material de baixo carbono.

Inclusive, a plataforma digital do Ifes já foi validada com dados reais de cinco empresas do setor. Ela permitirá coletar e organizar informações sobre consumo de energia, emissões e uso de recursos naturais em todo o ciclo de vida da pedra, da extração ao beneficiamento.

O sucesso chamou a atenção de diversos países. Alemanha, Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Portugal, Reino Unido, Turquia e Estados Unidos já manifestaram interesse em adotar a tecnologia criada no ES.

“Essa foi uma reunião histórica. Pela primeira vez, países tradicionalmente concorrentes se unem em torno de um objetivo comum. Mostramos que é possível colaborar em prol da valorização da pedra natural no mundo”, destaca Fábio Cruz.

─────────────────



Innovare lança clube de benefícios exclusivos para parceiros

Roberta Drummond, CEO da Innovare, apresentou clube de benefícios. Crédito: Mônica Zarzonelli

A Innovare Esquadrias e Acabamentos apresentou nesta semana o Innovare Partner+, um clube de relacionamento e benefícios criado para estreitar laços com arquitetos, engenheiros e designers de interiores. Segundo a CEO da Innovare, Roberta Drummond, a iniciativa nasceu da vontade de valorizar os profissionais que especificam e confiam nos produtos da empresa.

“O Partner+ não é apenas um programa de pontos. Ele é um movimento para reconhecer quem constrói conosco, oferecendo benefícios reais para o cliente final e, ao mesmo tempo, visibilidade e experiências exclusivas para os profissionais”, destaca.

Assim, o programa funcionará da seguinte forma: cada compra feita junto à Innovare será revertida em pontos. A cada R$ 10 em produtos, um ponto é acumulado, permitindo que arquitetos e escritórios subam de categoria e tenham acesso a diferentes níveis de benefícios.

Para os clientes finais, os diferenciais vão desde descontos de 10% já na primeira compra até upgrades gratuitos de acabamento, prioridade na instalação e manutenção preventiva de dois anos para quem atingir as categorias mais altas.

Tonia Lima, CEO da Kommerling para América do Sul, destacou o lançamento do programa: “O diferencial competitivo da Innovare é genuíno. É raro ver uma empresa lançar sozinha um projeto tão estruturado. Isso mostra pioneirismo e visão de futuro”.

O programa já está aberto e começa a contabilizar pontos a partir da primeira venda. No momento da compra, um cadastro é realizado para que o cliente possa conferir os benefícios aos quais tem direito. No momento, a Innovare possui em sua base mais de 1.500 arquitetos cadastrados. Sobre a duração, o Innovare Partner+ irá até 31 de março de 2026, mas Roberta adianta que planeja realizar a campanha mais vezes.

“Já tenho propostas das marcas parceiras para termos mais iniciativas deste tipo, então, tenho essa visão de continuar o programa e lançar outras campanhas. Queremos que seja algo anual, para manter um bom ritmo nos negócios durante todo o ano”, complementa.

