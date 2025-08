Obramax abre agenda de cursos gratuitos para profissionais da construção

Obramax irá ofertar cursos para profissionais da construção civil. Crédito: Divulgação

Os profissionais da construção civil terão uma nova gama de oportunidades de especialização no segmento. Isso porque, em agosto, o atacarejo de materiais de construção Obramax irá sediar em sua recém-inaugurada loja em Cariacica cursos relacionados a área, que acontecem tanto de forma presencial quanto remota.



Entre os temas dos treinamentos programados para este mês, estão comandos elétricos, sistema de instalação PPR para água quente, instalação de ducha higiênica com desviador e técnicas de aplicação de mantas asfálticas e cimento elástico. Os cursos, que possuem foco no desenvolvimento profissional e na preparação para o mercado de trabalho, são voltados a pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas e demais trabalhadores do setor.

Lives com conteúdos também serão realizadas semanalmente, às quartas-feiras, das 18h às 19h. Nelas, profissionais de todo o Espírito Santo e até de outras regiões do Brasil podem participar. As vagas para os cursos e lives são limitadas e podem ser feitas pelo site da marca.

Confira a programação:

Cursos presenciais na Obramax de Cariacica:

02/08 – 9h às 12h – Treinamento de comandos elétricos

09/08 – 9h às 12h – Sistema de instalação PPR - água quente

23/08 – 9h às 12h – Instalação de ducha higiênica e desviador

30/08 – 9h às 12h – Técnicas de aplicação de mantas asfálticas e cimento elástico

Cursos on-line abertos para todo o país: 06/08 – 18h às 19h – Técnicas de aplicação de chumbadores químicos e mecânicos 13/08 – 18h às 19h – Série reforma pesada: preparação da superfície e impermeabilização 20/08 – 18h às 19h – Série reforma pesada: técnicas de tratamento de baldrame 27/08 – 18h às 19h – Série reforma pesada: preparação da superfície para pintura e revestimento

Marcenaria interativa é destaque em evento do setor madeireiro

Espaço Maker irá proporcionar experiência imersiva aos visitantes. Crédito: Divulgação

A Feira Espírito Madeira – Design de Origem 2025, que acontece de 11 a 13 de setembro, em Venda Nova do Imigrante, promete trazer uma experiência participativa e imersiva no universo da marcenaria. No Espaço Maker, os visitantes poderão conferir as principais etapas da produção, passando por noções básicas de projeto, corte e processamento, tornearia, montagem e acabamento.

“A ideia é mostrar que a marcenaria pode estar ao alcance de qualquer pessoa. Vamos oferecer uma vivência real e transformadora para todos os perfis de visitantes”, explica Eduardo Stehling, que assina a curadoria do espaço, que foi idealizado pela Fuste Woodtech.

Os participantes inscritos, além de aprender, poderão levar para a casa tanto a peça produzida quanto um certificado de participação. No evento, também será posível encontrar espaços para networking e participar de outras oficinas que contam com temas como acabamentos, resinas e colas. A entrada é gratuita.

