Concurso vai premiar destaques da arquitetura no ES; veja como participar

Inscrições para a Premiação Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo 2025 vão até 1º de setembro. Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para a Premiação Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo 2025, iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), que busca valorizar o talento e o empenho de estudantes em fase final de curso, docentes e pesquisadores da área no Estado, com prêmios que chegam a R$ 1,5 mil.



De acordo com a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, a proposta é incentivar a nova geração de arquitetos a propor soluções criativas e comprometidas com os desafios urbanos e sociais do Espírito Santo, além de reconhecer os profissionais que contribuem para a formação desses futuros arquitetos.

“Acreditamos no poder transformador da arquitetura quando ela nasce do conhecimento, da pesquisa e do compromisso com a sociedade. Com esta premiação, reafirmamos nosso apoio à formação de profissionais que entendem seu papel no mundo e que contribuem para construir cidades mais justas, humanas e sustentáveis”, afirma.

As inscrições estão abertas até o dia 1º de setembro de 2025 e devem ser feitas conforme as orientações disponíveis no edital oficial, que pode ser acessado no site do CAU/ES. O Prêmio irá contar com as categorias Arquiteto Pesquisador, que busca destacar profissionais que atuam na pesquisa e na produção científica; Término de Conclusão de Curso (TCC), que premia os melhores trabalhos; e Prática Pedagógica Inovadora, que deve ter sido desenvolvida por docentes de instituições de ensino superior do Espírito Santo.

Premiações

A categoria Prêmio Arquiteto Pesquisador vai conceder R$ 1.000 ao profissional com a maior pontuação em publicações científicas realizadas até a data de lançamento do edital, reforçando o reconhecimento à trajetória acadêmica dos pesquisadores.

Na categoria de TCC, podem participar estudantes que concluíram a graduação em Arquitetura e Urbanismo nos anos letivos de 2024 e 2025, em instituições reconhecidas pelo MEC no Espírito Santo. Serão premiados os três melhores trabalhos, com R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro.



Por fim, a categoria Prática Pedagógica Inovadora, voltada a docentes que implementaram experiências criativas e relevantes no ensino de Arquitetura e Urbanismo, terá até dois trabalhos contemplados, com premiações de R$ 1.000 cada.

A Gazeta integra o Saiba mais