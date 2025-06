Designer de joias capixaba lança coleção de peças decorativas para mesa

Peças foram feitas para ir à mesa com sofisticação. Crédito: Divulgação

Joias que vão à mesa. Essa foi a definição dada pela designer de joias Carolina Neves sobre a nova edição de sua linha CN Home, criada para aumentar a atuação da profissional no universo do lifestyle. A coleção, que já contava com porta-joias, travessas, castiçais e manteigueira francesa, agora inclui bowls, queijeira, cafeteira, xícaras e novos modelos de castiçais, com detalhes em folha de ouro.



“Senti a necessidade de uma segunda edição, porque são peças atemporais, que permitem um mix and match perfeito com os itens da primeira edição ou com o que a cliente já tem em casa”, explica Carolina. Ela também afirma que, assim como as joias, cada peça é feita por um processo artesanal, com design autoral e valorização da versatilidade entre os itens.

Peças estarão disponíveis para venda nas lojas físicas e também online. Crédito: Divulgação

As peças da coleção contam com combinações de cores em tons de verde, rosa e vermelho, com uma forte presença das estampas de listras. As peças estão disponíveis em todas as lojas físicas da designer e também por meio da venda on-line com entregas para todo o Brasil.

Renomada fábrica de cerâmica entra no portfólio da Compose

Revestimentos das coleções Bistrô, Marmo e Niemeyer, da Villagres, chegam à Compose. Crédito: Divulgação

Agora, profissionais da decoração e design de interiores podem encontrar os produtos da Villagres também no portfólio do Grupo Compose, que comercializa revestimentos de alto padrão. A nova marca parceira do grupo, uma das mais renomadas fábricas de cerâmica do Brasil, chega com as coleções Bistrô, Marmo e Niemeyer, esta última assinada pelo arquiteto Pablo Niemeyer.

De acordo com Carlos Marianelli, empresário à frente do Grupo Compose, os lançamentos 2025 da Villagres somam mais de 50 novos produtos, que apresentam mix de cores, texturas, naturalidade e atemporalidade, feitos para dialogas com diferentes estilos. Outro grande diferencial da Villagres, para Marianelli, é a tecnologia SenseUP, exclusiva da marca. Com ela, é possível criar superfícies tatéis que geram apelo sensorial e emocional.

