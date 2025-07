Arquiteta capixaba é finalista em prêmio nacional com projeto de mobiliário sustentável

A arquiteta capixaba Bruna Rody, co-fundadora e diretora criativa da Inspira Conceito e Design, é finalista do Prêmio Design da Movelaria Nacional na categoria Potencial Criativo. Sua peça finalista é a Mesa Dinda, que foi fabricada com a união do plástico reciclado com o vidro fusing, material feito a partir de uma técnica artesanal que reutiliza resíduos de vidro.



A arquiteta conta que a Mesa Dinda nasceu de sua pesquisa sobre materialidade e sustentabilidade, com o objetivo de propor um novo olhar para os resíduos industriais dentro do universo do design de mobiliário. “Desenvolvi essa peça durante minha pesquisa no Istituto Europeo di Design (IED Brasil), explorando o potencial estético e funcional do plástico reciclado", afirma.