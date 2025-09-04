DecorAqui
Tendências, insights e novidades sobre o universo da arquitetura, design de interiores e decoração, em conteúdos assinados pela repórter do Hub Imobi Yasmin Spiegel

Conheça o primeiro “edifício-árvore” do Brasil

Com 131 metros de altura e 26 unidades, o Auris Residenze, em Balneário Camboriú, possui conceito de "arquitetura viva", com soluções em sustentabilidade

Vitória
Publicado em 04/09/2025 às 17h44
Edifício Árvore
O Auris Residenze, em Balneário Camboriú (SC), recebeu menção honrosa no International Architecture Awards 2025. Crédito: Divulgação

O projeto do Auris Residenze, em Balneário Camboriú (SC), foi destaque no International Architecture Awards 2025, realizado nos Estados Unidos. O empreendimento recebeu menção honrosa na premiação promovida pelo The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e pelo European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, que anualmente reúne obras de mais de 50 países.


Para tantas conquistas, seu diferencial está na sustentabilidade. Apresentado como o primeiro “edifício-árvore” do Brasil, o prédio de 131 metros de altura terá apenas 26 apartamentos, sendo um por andar. Além disso, o conceito de “arquitetura viva” adotado no projeto busca aproximar cidade e natureza, com soluções voltadas à eficiência energética e à qualidade ambiental dos espaços internos.

O projeto prevê sistemas de filtragem de ar e água, jardins suspensos e reaproveitamento de águas cinzas e pluviais, com estimativa de redução de até 52% no consumo de água potável e 26% no uso de energia elétrica em comparação a edifícios convencionais. Outro diferencial é a expectativa de até 42% de economia no uso de ar-condicionado e melhora de 16% no conforto térmico.

Para fechar, o Auris Residenze já conta com pré-certificação dos selos WELL e LEED Platinum, referências internacionais em saúde, conforto e sustentabilidade em edificações.

Cachoeiro Stone Fair movimenta R$ 65 milhões e já confirma edição 2026

36ª edição da Cachoeiro Stone Fair, realizada no Parque de Exposições Carlos Caiado, em Cachoeiro de Itapemirim (ES), recebeu 15 mil visitantes de 28 países e mais de 200 expositores. O volume de negócios ultrapassou R$ 65 milhões, de acordo com dados parciais de 12 marcas participantes, e a próxima edição já está marcada: de 25 a 27 de agosto de 2026, no mesmo local.

Canto Encanto inaugura showroom com peças de Maurício Bomfim

Poltronas Caju compondo o ambiente da sala ao canto
Poltronas Caju compondo o ambiente da sala. Crédito: Divulgação

A empresária Ruth Rebello recebeu arquitetos e profissionais da área de decoração, na última quarta-feira (3), para o lançamento do novo showroom da Canto Encanto, em Santa Lúcia, Vitória. O espaço apresentou quatro peças da linha orgânica do designer Maurício Bomfim, entre elas a chaise Baleia, a poltrona Luna, a poltrona Taru e a poltrona Caju, premiada na categoria “Melhor Conforto” em uma das principais feiras de design contemporâneo, a ICFF 2025 de Nova York

O encontro contou ainda com um talk da arquiteta Potira Manhães sobre a influência de cores, texturas e objetos no bem-estar nos projetos de interiores.

Desenvolvimento urbano é pauta da 6ª Conferência Estadual das CidadES

A 6ª Conferência Estadual das CidadES, realizada em Guarapari, reuniu o poder público e a sociedade civil para discutir e propor políticas públicas para o desenvolvimento urbano no Espírito Santo. No evento, que é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) conquistou uma cadeira no Conselho da Cidade e elegeu Ivan Rocha como representante na Conferência Nacional, na categoria Entidades Profissionais e Instituições de Ensino. Outros cinco arquitetos também foram escolhidos em diferentes categorias. 

A entidade ainda apresentou uma moção com mais de 100 assinaturas em defesa de maior presença de arquitetos no serviço público e da criação de planos de carreira para a profissão. “ Por meio do diálogo construído no evento, podemos construir cidades mais inclusivas, sustentáveis e democráticas, garantindo que os espaços urbanos atendam às necessidades de todos os cidadãos e promovam qualidade de vida, participação e bem-estar para a população", explica Priscila Ceolin, presidente do CAU/ES, sobre a importância dessas conquistas.

Espírito Madeira tem como novidade casa modular em madeira

Casa Montagna
Casa Montagna conta com 28m². Crédito: Divulgação

A edição 2025 da Espírito Madeira, realizada de 11 a 13 de setembro no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, em Venda Nova do Imigrante (ES), apresentou a Casa Montagna como uma das principais atrações da feira. O projeto, assinado pelo arquiteto Heliomar Venâncio em parceria com a Marcenaria Nicola, a Locares Modular e a CVC, ocupa 100m² e chama atenção pela proposta modular em madeira.

Com dois módulos que, juntos, formaram uma residência de 28 m² internos, a casa conta com quarto, closet, banheiro, cozinha equipada e sala de estar. A estrutura foi complementada por um deck externo de 72m², com mobiliário, jardim e área de convivência. A inspiração veio da Casa Loft, apresentada em julho na feira ES Construção Brasil, em Carapina, que foi comercializada ainda durante o evento e enviada em contêiner para a Bahia. 

Design brasileiro ganha destaque em feiras de Paris

O design brasileiro esteve presente em dois eventos internacionais realizados em Paris: a Maison & Objet, de 4 a 8 de setembro, e a Héritage Culturel et Savoir-faire, de 3 a 5 de setembro, parte da Paris Design Week 2025. A participação foi organizada pela Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes (ABUP), que levou marcas associadas para expor suas criações. 

Na Maison & Objet, estiveram presentes as empresas By Poli, Caboco + Alagoas feita à mão (Marco500), Stolf, Strauss, F. Studio Arquitetura + Design e Oiamo. Já na Héritage Culturel et Savoir-faire, participaram Caboco + Alagoas feita à mão (Marco500), Paula Sousa com Tayná Scholten (Studio SALP + Casa Olin) e Strauss. 

Segundo a ABUP, a presença em feiras internacionais reforça a internacionalização do setor e abre espaço para ampliar exportações e oportunidades de negócios para marcas brasileiras. “O trabalho dos nossos artistas impressiona o público de fora, em razão da diversidade e riqueza culturais brasileiras. Ano após ano, o design nacional ganha mais espaço e relevância internacionalmente. Exatamente por isso, prosseguimos com o trabalho de representar e acompanhar as marcas de nosso país em eventos como a Maison & Objet e as mostras da bref, design & art” comenta Jamil Rima, presidente da entidade.

Peças expostas em Paris

Obras de Salvinho, Mestra Sil de Capela e Mestre Jasson
Obras de Salvinho, Mestra Sil de Capela e Mestre Jasson. Divulgação
Coleção Harmonia da Strauss
Coleção Harmonia da Strauss. Divulgação
Vaso Raízes de Tayná Scholten e Paula Souza (Studio SALP + Casa Olin)
Vaso Raízes de Tayná Scholten e Paula Souza (Studio SALP + Casa Olin). Divulgação
Peça do Ateliê Oiamo
Peça do Ateliê Oiamo. Divulgação
Luminária da F. Studio Arquitetura + Design
Luminária da F. Studio Arquitetura + Design. Divulgação
Tábuas de cozinha da Stolf
Tábuas de cozinha da Stolf. Divulgação
Peça da By Poli
Peça da By Poli. Divulgação
Peça da By Poli
Peça da By Poli
Peça da By Poli
Peça da By Poli
Peça da By Poli
Peça da By Poli
Peça da By Poli

arquitetura Sustentabilidade Arquitetura E Decoração

