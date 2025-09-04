Conheça o primeiro “edifício-árvore” do Brasil

O Auris Residenze, em Balneário Camboriú (SC), recebeu menção honrosa no International Architecture Awards 2025. Crédito: Divulgação

O projeto do Auris Residenze, em Balneário Camboriú (SC), foi destaque no International Architecture Awards 2025, realizado nos Estados Unidos. O empreendimento recebeu menção honrosa na premiação promovida pelo The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e pelo European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, que anualmente reúne obras de mais de 50 países.





Para tantas conquistas, seu diferencial está na sustentabilidade. Apresentado como o primeiro “edifício-árvore” do Brasil, o prédio de 131 metros de altura terá apenas 26 apartamentos, sendo um por andar. Além disso, o conceito de “arquitetura viva” adotado no projeto busca aproximar cidade e natureza, com soluções voltadas à eficiência energética e à qualidade ambiental dos espaços internos.

O projeto prevê sistemas de filtragem de ar e água, jardins suspensos e reaproveitamento de águas cinzas e pluviais, com estimativa de redução de até 52% no consumo de água potável e 26% no uso de energia elétrica em comparação a edifícios convencionais. Outro diferencial é a expectativa de até 42% de economia no uso de ar-condicionado e melhora de 16% no conforto térmico.

Para fechar, o Auris Residenze já conta com pré-certificação dos selos WELL e LEED Platinum, referências internacionais em saúde, conforto e sustentabilidade em edificações.

Canto Encanto inaugura showroom com peças de Maurício Bomfim

Poltronas Caju compondo o ambiente da sala. Crédito: Divulgação

A empresária Ruth Rebello recebeu arquitetos e profissionais da área de decoração, na última quarta-feira (3), para o lançamento do novo showroom da Canto Encanto, em Santa Lúcia, Vitória. O espaço apresentou quatro peças da linha orgânica do designer Maurício Bomfim, entre elas a chaise Baleia, a poltrona Luna, a poltrona Taru e a poltrona Caju, premiada na categoria “Melhor Conforto” em uma das principais feiras de design contemporâneo, a ICFF 2025 de Nova York

O encontro contou ainda com um talk da arquiteta Potira Manhães sobre a influência de cores, texturas e objetos no bem-estar nos projetos de interiores.

Espírito Madeira tem como novidade casa modular em madeira

Casa Montagna conta com 28m². Crédito: Divulgação

A edição 2025 da Espírito Madeira, realizada de 11 a 13 de setembro no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, em Venda Nova do Imigrante (ES), apresentou a Casa Montagna como uma das principais atrações da feira. O projeto, assinado pelo arquiteto Heliomar Venâncio em parceria com a Marcenaria Nicola, a Locares Modular e a CVC, ocupa 100m² e chama atenção pela proposta modular em madeira.

Com dois módulos que, juntos, formaram uma residência de 28 m² internos, a casa conta com quarto, closet, banheiro, cozinha equipada e sala de estar. A estrutura foi complementada por um deck externo de 72m², com mobiliário, jardim e área de convivência. A inspiração veio da Casa Loft, apresentada em julho na feira ES Construção Brasil, em Carapina, que foi comercializada ainda durante o evento e enviada em contêiner para a Bahia.

Peças expostas em Paris





Obras de Salvinho, Mestra Sil de Capela e Mestre Jasson . Divulgação





Coleção Harmonia da Strauss . Divulgação





Vaso Raízes de Tayná Scholten e Paula Souza (Studio SALP + Casa Olin) . Divulgação





Peça do Ateliê Oiamo . Divulgação





Luminária da F. Studio Arquitetura + Design . Divulgação





Tábuas de cozinha da Stolf . Divulgação





Peça da By Poli . Divulgação

