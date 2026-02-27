De mesa que flutua no ar a toalha de granito: ES se destaca em feira de rochas

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15:41
Já imaginou uma toalha costurada com pedras de granito? Ou uma rocha que encanta por conter traços de ouro? E uma mesa que "flutua no ar"? Essas e outras obras feitas com pedras e rochas ornamentais foram destaque na Marmomac Brazil, a maior feira do setor nas Américas, que reuniu empresas de 75 países diferentes para apresentar novas peças e inovações. A segunda edição do evento no Brasil, realizada durante esta semana em São Paulo, também contou com representantes do Espírito Santo, que possui uma das maiores reservas de mármore e granito do país.
Entre as inovações capixabas, um dos destaques foi uma mesa de rocha natural, de uma tonelada, que parecia flutuar no ar. Produzida por uma empresa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a obra é feita de fuchsita. "É um dos materiais mais nobres de nossa empresa. Sua criação envolveu múltiplos profissionais de marmoraria e engenheiros para bolar a estrutura", disse o gerente comercial Raphael Silveira.
A criatividade ganhou espaço na feira de diferentes formas. Uma delas foi uma escultura interativa que chamou a atenção dos visitantes: a estátua de um menino de bruços com um sorvete de casquinha na mão. A peça foi produzida com quartzito do tipo Fantasy Lux, além de pó de pedra e argila. Além do apelo estético, a obra convidava o público a interagir, com a possibilidade de se sentar ao lado da escultura para tirar fotos ou até descansar durante a visita ao evento, encerrado na quinta-feira (26).
Entre os materiais expostos, uma das curiosidades foi a pedra Imperium, da empresa Granneto, com resquícios naturais de ouro. O material é extraído abaixo de um garimpo no Mato Grosso e se caracteriza por ser um cristal de quartzo revestido de turmalina negra, marcado pelos vestígios do metal precioso.
O produto tem alto valor agregado, com o metro quadrado comercializado por cerca de US$ 1.690, o equivalente a aproximadamente R$ 9 mil.
A feira também contou com uma “toalha” produzida em granito preto São Gabriel, material comum no Norte do Espírito Santo. Exposta em estande em forma de loft de uma empresa de Cachoeiro de Itapemirim, a obra foi costurada com corda de sisal e impressionou pelo contraste entre rigidez e aparência flexível. Com cerca de 100 quilos, a peça é avaliada em aproximadamente R$ 65 mil, destacando o potencial estético e artístico das rochas ornamentais.
Já no campo da tecnologia, um dos destaques foi a carregadeira 100% elétrica apresentada pela empresa XCMG. O equipamento conta com dois motores que somam 540 kW de potência e apresenta uma redução de até 30% na emissão de poluentes em comparação aos modelos a diesel.
“É uma máquina muito mais avançada e potente, gerando mais economia e zero carbono. Uma novidade no mercado”, afirmou o representante da empresa na feira.
As empresas capixabas foram maioria no evento em São Paulo, com 72 estandes. O presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), Tales Machado, destacou a importância desse evento para a posição do Espírito Santo no mercado mundial.
Com informações da TV Gazeta
