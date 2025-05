Peça com defeito

Fiat e Peugeot anunciam recall de 21,5 mil carros

Os veículos apresentam um defeito de infiltração de água, que pode gerar o desligamento do motor com o veículo em movimento

A Fiat e a Peugeot, marcas da Stellantis, anunciaram um recall de diversos modelos de carros no Brasil. Os veículos apresentam um defeito de infiltração de água, que pode gerar o desligamento do motor com o veículo em movimento. Segundo a Stellantis, ao todo, 21,5 mil veículos foram afetados pelo problema e precisam substituir a central de gerenciamento do motor (ECM), peça com defeito. Desse total, pouco mais de 21 mil são da Fiat e 449 da Peugeot.>