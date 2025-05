Para circular com estilo

Linha 2025 da scooter BMW C 400 X já está em pré-venda no país

Dois anos após o lançamento do modelo no Brasil, o design da linha 2025 se destaca pelo visual mais dinâmico e esportivo

Publicado em 28 de maio de 2025 às 15:30 - Atualizado há 2 horas

A BMW C 400 X chega com novo estilo “Rugged” Crédito: Divulgação

A nova C 400 X é o terceiro lançamento da BMW Motorrad no Brasil este ano. A renovada scooter de média cilindrada, que já está em pré-venda no país, é pertencente à família C e ganhou visual renovado e recheada de tecnologia. >

Os clientes que adquirirem a linha 2025 da scooter na pré-venda garantem um ano de seguro subsidiado pela montadora junto ao programa de seguros da BMW Serviços Financeiros (mediante aprovação do perfil) e R$ 1.500 de “cash back” para compra de equipamentos de pilotagem com valor superior a R$ 3 mil, ou seja, até 50% na compra de equipamentos originais BMW Motorrad. >

Dois anos após o lançamento da C 400 X no Brasil, o design da linha 2025 se destaca pelo visual mais dinâmico e esportivo. Além da versão na cor preta com aros e pinças de freio dianteiras em preto já vendida no Brasil, a BMW C 400 X chega com novo estilo “Rugged”. >

Nessa versão, a C 400 X leva a cor Kalamata metálica fosca, com aparência exclusiva. Aros, faixas e detalhes vermelhos são inéditos. Para-brisa fumê e banco vermelho e preto completam o visual da scooter. Os preços de lançamento da C 400 X são de R$ 64.900 na cor preta e de R$ 65.900 na Kalamata “Rugged”.>

>

A C 400 X permanece equipada com motor monocilíndrico de 34 cavalos a 7.500 rpm e torque máximo de 3,5 kgfm Crédito: Divulgação

A C 400 X permanece equipada com motor monocilíndrico de 34 cavalos a 7.500 rpm e torque máximo de 3,5 kgfm a 5.750 rpm, garantindo desempenho e eficiente. A potência é transmitida por meio de uma transmissão CVT, enquanto a suspensão tem braço oscilante de alta rigidez torcional, proporcionando maior estabilidade na condução. >

O novo modelo traz o BMW Motorrad ABS Pro. Graças à frenagem assistida por ABS em ângulo de inclinação, o sistema oferece mais segurança mesmo em freadas em curva. O ABS Pro evita o travamento das rodas até quando a alavanca do freio é pressionada rapidamente e reduz as mudanças bruscas na força da direção. >

O controle dinâmico de tração (DTC) também é de série e oferece mais segurança, especialmente em condições desafiadoras de pista. A nova C 400 X conta ainda com iluminação completa em leds, sistema Keyless para partida sem chave, tomadas USB de 12V, alarme antifurto, cavalete central, porta-objetos e o BMW Flex Case, um compartimento expansível sob o banco para armazenamento. As duas versões têm três anos de garantia. >

BMW C 400 X 1 de 5

A C 400 X linha 2025 vem com uma grande tela de TFT de 6,5 polegadas. A variedade de informações, a qualidade da tela e a facilidade de uso são os destaques desse item. Em conjunto com o aplicativo BMW Motorrad Connected, o display está ligado ao multi-controlador no guidão e pode ser operado de forma rápida, segura e prática. >

Também é possível fazer chamadas, ouvir música e navegar durante a pilotagem. Se smartphone e capacete estiverem conectados ao sistema de comunicação da BMW Motorrad via Bluetooth, as funções de reprodução de mídia e telefone podem ser acessadas pela tela de TFT. Essas funções podem ser usadas sem a instalação de um aplicativo. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta