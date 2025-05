Para quem vai longe

BMW Motorrad revela na Europa a nova touring R 1300 RT

Publicado em 16 de maio de 2025 às 16:16 - Atualizado há 2 horas

A nova R 1300 RT está disponível em quatro configurações: Alpine White (básica), Triple Black, Impulse (em azul metálico Racing Blue) e Option 719 Camargue (em Blue Ridge Mountain metálico) Crédito: BMW/Divulgação

Os modelos GS e a GS Adventure são os representantes da linha R 1300 da BMW no Brasil. Na Europa, o mesmo motor boxer da marca tradicionalmente também move a R 1300 RT – versão com mais carenagens, projetada para longas viagens no asfalto. E a BMW Motorrad acaba de revelar na Europa a nova R 1300 RT, seguindo as evoluções recentes já vistas na GS e na GS Adventure. >

A nova R 1300 RT está disponível em quatro configurações: Alpine White (básica), Triple Black, Impulse (em azul metálico Racing Blue) e Option 719 Camargue (em Blue Ridge Mountain metálico). “Com a nova R 1300 RT, levamos o ícone do touring da BMW Motorrad para um novo nível. Mais leve, mais acessível e mais dinâmica do que nunca, a nova geração responde às mais elevadas exigências em termos de dinâmica, conforto e capacidade de viagem”, explica Harald Spagl, gerente de projeto da BMW R 1300 RT. >

O modelo estradeiro é movido pelo novo motor boxer de 1.300 cm³ da GS e da GS Adventure, que proporciona 145 cavalos a 7.750 rpm e 15,2 kgfm a 6.500 rpm. É o mais potente já usado na linha RT. O novo sistema Automated Shift Assistant (ASA), com operação de embreagem e trocas de marcha automatizadas, permite o uso em modo manual – tanto o ASA quanto o câmbio mecânico têm 6 marchas. >

A moto oferece três modos de pilotagem de série (“Rain”, “Road” e “Eco”) e pode ser equipada com o pacote opcional “Riding Modes Pro”, que adiciona os modos “Dynamic” e “Dynamic Pro”, além da pré-seleção de modos. O painel é uma tela de TFT de 10,25 polegadas com navegação por mapa integrada, novo “hub” de conectividade e compartimento ventilado com entrada USB-C para smartphone. O sistema de áudio, com opção Audio Pro, amplia os recursos para longas viagens.>

O farol full LED é de série e a opção do Headlight Pro inclui farol adaptativo Crédito: BMW/Divulgação

O quadro da R 1300 RT tem estrutura principal em aço estampado e subquadro de alumínio. A suspensão dianteira Evo Telelever tem elemento flexível, enquanto a traseira é Evo Paralever.>

A suspensão eletrônica é de série, com opção do novo sistema Dynamic Chassis Adaption (DCA), que permite alternar entre dois perfis distintos de pilotagem – um mais confortável e outro mais esportivo. As rodas da R 1300 RT estão 1,4 quilos mais leves. O farol full LED é de série e a opção do Headlight Pro inclui farol adaptativo com compensação de inclinação e modos adaptativos de iluminação para diferentes velocidades. >

No pacote eletrônico, a moto traz controle de cruzeiro dinâmico (DCC) com função de frenagem, podendo receber o Riding Assistant opcional, que adiciona controle de cruzeiro adaptativo (ACC), alerta de colisão frontal, de mudança de faixa e de colisão traseira, além de monitor de ponto cego. >

Com foco no turismo, a R 1300 RT oferece novo sistema de malas laterais com abertura elétrica de 27 litros (expansíveis para 33 litros com o sistema Vario), “topcases” de até 54 litros com encosto aquecido para o garupa e ergonomia aprimorada. O assento tem agora várias opções de altura e regulagens para piloto e garupa.>

No pacote eletrônico, a moto traz controle de cruzeiro dinâmico (DCC) com função de frenagem Crédito: BMW/Divulgação

Não há confirmação da vinda do modelo ao Brasil, mas não é uma hipótese descartada pela BMW. No final do ano passado, a diretoria da marca prometeu sete lançamentos para o mercado brasileiro em 2026, sendo seis deles produzidos em Manaus (AM), na única linha de montagem da divisão de motocicletas da marca fora da Alemanha. >

