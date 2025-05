Nova liderança

Antonio Filosa é o novo CEO global do grupo Stellantis; executivo liderou a empresa na América do Sul

O executivo vinha sendo apontado como um dos favoritos para o cargo, em disputa direta com Maxime Picat, diretor de operações da empresa para Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África

Publicado em 28 de maio de 2025 às 15:06 - Atualizado há 5 horas

O executivo italiano liderou a consolidação do grupo Stellantis na América do Sul Crédito: Divulgção

Após presidir o grupo Stellantis na América do Sul e, em seguida, nos EUA, Antonio Filosa, 51, é o escolhido para o cargo de CEO global da montadora. O executivo vinha sendo apontado como um dos favoritos para o cargo, em disputa direta com Maxime Picat, diretor de operações da empresa para Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.>

Formado pelo Instituto Politécnico de Milão, Filosa entrou no grupo Fiat em 1999, onde passou por áreas como manufatura, compras e marketing em diferentes países. Em um comunicado divulgado nesta quarta (28), a direção da fabricante diz que o processo de seleção foi conduzido por um comitê especial do conselho, liderado por John Elkann, que é herdeiro da Fiat e chairman do grupo que reúne ainda as marcas Jeep, Peugeot, Citroën e RAM, entre outras.>

Filosa assume o cargo no dia 23 de junho. O executivo italiano liderou a consolidação do grupo Stellantis na América do Sul. Em 2019, quando a fusão que gerou a gigante automotiva foi anunciada, ele era o presidente da FCA Fiat Chrysler na América Latina. Na época, o grupo PSA Peugeot Citroën apresentava resultados satisfatórios na Europa, enquanto a marca Fiat ia bem apenas no Brasil. Os franceses eram mais rentáveis em mercados relevantes, e esse foi um dos motivos que levou à escolha do português Carlos Tavares, que chefiava a PSA, à liderança global do grupo.>

A fusão foi consolidada em meio à pandemia, e estratégias equivocadas no passado acabaram se revertendo em trunfos para a fabricante. O atraso em relação aos modelos 100% elétricos foi contornado pelo desaquecimento da busca por esses modelos, e as soluções híbridas propostas pela empresa ganharam espaço.>

Filosa aproveitou o momento e viu o grupo Stellantis prosperar na América do Sul. O executivo foi o CEO da região entre janeiro de 2021 e outubro de 2023. Em seguida, assumiu o posto de CEO global da Jeep. Em dezembro de 2024, foi promovido ao cargo de COO (diretor-executivo de operações) para a companhia nas Américas.>

Polo Automotivo de Goiana

Sobre os novos projetos do grupo para o Brasil, está a expectativa de aumento das operações do Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco. A planta completou dez anos este mês e a Stellantis anunciou novidades, como a entrada de uma nova marca, além da Jeep Fiat e Ram, e a produção de seis novos veículos na fábrica.>

As perspectivas para o futuro são excelentes! Teremos uma nova marca e 6 novos produtos na fábrica entre 2025 e 2030. Confirmamos também que o primeiro veículo equipado com a tecnologia Bio-Hybrid produzido em Goiana será lançado em 2026”, conta Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.>

Segundo a montadora, o Polo Automotivo de Goiana está prestes a completar 2 milhões de unidades produzidas, tendo capacidade para produzir 280 mil veículos por ano. São mais de 14.700 empregados diretos e indiretos envolvidos na fabricação de modelos das marcas Jeep, Fiat e Ram.>

“O Polo Automotivo Stellantis de Goiana seguirá na vanguarda da tecnologia automotiva em nossa região. Preparada para desenvolver e produzir veículos cada vez mais modernos, nossa fábrica celebra 10 anos de produção cercada de êxito e apontando para um futuro promissor, com novas marcas, produtos, e tecnologias híbridas”, destaca Glauber Fullana, vice-presidente de manufatura da Stellantis para a América do Sul.>

*Com informações de Folhapress e Stellantis.>

