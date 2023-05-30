Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Galípolo diz que programa para carros é de curto prazo e emergencial
Política de incentivos

Galípolo diz que programa para carros é de curto prazo e emergencial

Na semana passada, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que o governo irá cortar o IPI e PIS/Cofins para carros de até R$ 120 mil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mai 2023 às 14:41

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 14:41

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira (30), que o programa para baixar o valor de carros no Brasil será "emergencial" e de "curto prazo", pelo contexto de risco vivido pelas montadoras. Ele destacou que a Fazenda trabalha em medidas para construir uma política de incentivos verdes e que atividades poluentes terão de trabalhar com um custo imposto a quem consume ou produz.
Gabriel Galípolo vai ser o número 2 do Ministério da Fazenda
Gabriel Galípolo, secretário-executivo do Ministério da Fazenda Crédito: Divulgação/Banco Fator
"A intenção é que esse programa esteja em sintonia com esse tipo de objetivo, que gradativamente qualquer tipo de atividade econômica que tenha menor impacto ambiental negativo, ou melhor impacto positivo, com melhor pegada de carbono, eficiência do ponto de vista energético, essas são as atividades econômicas e produtos que merecem pelo próprias externalidades positivas receber os devidos benefícios, e inversamente as atividades poluentes, atividades que geram externalidades negativas, que o custo seja imposto a quem é consumidor ou produtor dele", disse, em live promovida pelos jornais O Globo e Valor Econômico.
Na semana passada, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que o governo irá cortar o IPI e PIS/Cofins para carros de até R$ 120 mil.

Veja Também

Veja para quanto pode cair o preço dos 10 carros mais baratos

A Fazenda se comprometeu a apresentar os cálculos fiscais da medida em duas semanas. Na sexta-feira (26), o ministro Fernando Haddad já havia apontado que a duração do benefício seria limitada.
"Por isso a necessidade de fazer os cálculos, é que ele (o programa) esteja em sintonia com dois pilares, o primeiro a questão da sustentabilidade fiscal, que ele seja modelado a partir do espaço que existe para fazer, mas principalmente do ponto de vista da geração de emprego e ambiental, que é essencial", disse Galípolo.

LEIA MAIS 

Demora em perícias pode gerar R$ 6,6 bi em aposentadorias indevidas

Gasolina deve subir em 22 Estados e no Distrito Federal com novo ICMS

Governo federal manda Hurb suspender venda de pacotes flexíveis

'Senado poderia tornar nova regra fiscal mais simples', diz ex-secretário do Tesouro

STF conclui julgamento e permite demissão sem necessidade de justa causa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Geraldo Alckmin Carro Popular Agências Núcleo Gabriel Galípolo Ministério da Fazenda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados