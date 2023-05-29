'Senado poderia tornar nova regra fiscal mais simples', diz ex-secretário do Tesouro

Precisamos de uma regra crível, com comprometimento. Quando se define uma regra e se fala "vamos fazer uma exceção no primeiro ano", cria uma dúvida. Será que tem compromisso mesmo em relação à regra? O arcabouço fiscal poderia ter impacto muito maior em termos de melhora de expectativa, redução de prêmio de risco de juros, se víssemos um comprometimento na largada em relação à regra. O que vimos foi: "Vou me comprometer, mas não agora, vou gastar um pouco mais". E quem que garante que não vai fazer depois? Aí, voltamos para o problema que tivemos no final do teto, que é fazer emendas constitucionais para "bypassar" (driblar) a regra.