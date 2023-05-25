Veja para quanto pode cair o preço dos 10 carros mais baratos

SÃO PAULO - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta quinta-feira (25) um plano que busca reduzir o preço dos carros populares novos.
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou que a principal medida será a redução de tributos para veículos de até R$ 120 mil, com a redução do IPI e do PIS/Cofins.
As reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% até 10,96% — os descontos serão maiores para os carros mais baratos. Além do preço, dois outros fatores serão levados em conta para determinar o tamanho do desconto: a eficiência energética e a produção nacional. O governo ainda vai especificar quantas faixas de redução haverá.
Renault Kwid e Fiat Mobi, os carros zero-quilômetro mais baratos do país, custam cerca de R$ 69 mil, segundo levantamento feito junto a montadoras. Entre os dez modelos mais em conta, o preço pode chegar perto dos R$ 85 mil.
Na lista, também estão carros como Citroën C3, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix.
Veja abaixo como poderia ficar o preço dos dez modelos mais baratos do país.
- 1. Renault Kwid
- Preço atual: R$ 68.990
- Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15
- Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70
- 2. Fiat Mobi
- Preço atual: R$ 68.990
- Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15
- Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70
- 3. Peugeot 208
- Preço atual: R$ 69.990
- Com desconto de 1,5%: R$ 68.940,15
- Com desconto de 10,96%: R$ 62.319,10
- 4. Citroën C3
- Preço atual: R$ 72.990
- Com desconto de 1,5%: R$ 71.895,15
- Com desconto de 10,96%: R$ 64.990,30
- 5. Fiat Argo
- Preço atual: R$ 79.790
- Com desconto de 1,5%: R$ 78.593,15
- Com desconto de 10,96%: R$ 71.045,02
- 6. Renault Stepway
- Preço atual: R$ 79.990
- Com desconto de 1,5%: R$ 78.790,15
- Com desconto de 10,96%: R$ 71.223,10
- 7. Volkswagen Polo Track
- Preço atual: R$ 81.370
- Com desconto de 1,5%: R$ 80.149,45
- Com desconto de 10,96%: R$ 72.451,85
- 8. Hyundai HB20
- Preço atual: R$ 82.290
- Com desconto de 1,5%: R$ 81.055,65
- Com desconto de 10,96%: R$ 73.271,02
- 9. Chevrolet Onix
- Preço atual: R$ 84.390
- Com desconto de 1,5%: R$ 83.124,15
- Com desconto de 10,96%: R$ 75.140,86
- 10. Fiat Cronos
- Preço atual: R$ 84.790
- Com desconto de 1,5%: R$ 83.518,15
- Com desconto de 10,96%: R$ 75.497,02