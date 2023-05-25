Veja para quanto pode cair o preço dos 10 carros mais baratos

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou que a principal medida será a redução de tributos para veículos de até R$ 120 mil, com a redução do IPI e do PIS/Cofins.

As reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% até 10,96% — os descontos serão maiores para os carros mais baratos. Além do preço, dois outros fatores serão levados em conta para determinar o tamanho do desconto: a eficiência energética e a produção nacional. O governo ainda vai especificar quantas faixas de redução haverá.

Fiat Mobi está entre os carros zero-quilômetro mais baratos do país Crédito: Divulgação

Renault Kwid e Fiat Mobi, os carros zero-quilômetro mais baratos do país, custam cerca de R$ 69 mil, segundo levantamento feito junto a montadoras. Entre os dez modelos mais em conta, o preço pode chegar perto dos R$ 85 mil.

Na lista, também estão carros como Citroën C3, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix.

Veja abaixo como poderia ficar o preço dos dez modelos mais baratos do país.

1. Renault Kwid

Preço atual: R$ 68.990



R$ 68.990 Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15



R$ 67.955,15 Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70



2. Fiat Mobi

Preço atual: R$ 68.990



R$ 68.990 Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15



R$ 67.955,15 Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70



3. Peugeot 208

Preço atual: R$ 69.990



R$ 69.990 Com desconto de 1,5%: R$ 68.940,15



R$ 68.940,15 Com desconto de 10,96%: R$ 62.319,10



4. Citroën C3

Preço atual: R$ 72.990



R$ 72.990 Com desconto de 1,5%: R$ 71.895,15



R$ 71.895,15 Com desconto de 10,96%: R$ 64.990,30



5. Fiat Argo

Preço atual: R$ 79.790



R$ 79.790 Com desconto de 1,5%: R$ 78.593,15



R$ 78.593,15 Com desconto de 10,96%: R$ 71.045,02



6. Renault Stepway

Preço atual: R$ 79.990



R$ 79.990 Com desconto de 1,5%: R$ 78.790,15



R$ 78.790,15 Com desconto de 10,96%: R$ 71.223,10



7. Volkswagen Polo Track

Preço atual: R$ 81.370



R$ 81.370 Com desconto de 1,5%: R$ 80.149,45



R$ 80.149,45 Com desconto de 10,96%: R$ 72.451,85



8. Hyundai HB20

Preço atual: R$ 82.290



R$ 82.290 Com desconto de 1,5%: R$ 81.055,65



R$ 81.055,65 Com desconto de 10,96%: R$ 73.271,02



9. Chevrolet Onix

Preço atual: R$ 84.390



R$ 84.390 Com desconto de 1,5%: R$ 83.124,15



R$ 83.124,15 Com desconto de 10,96%: R$ 75.140,86

