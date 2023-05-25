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Mercado automotivo

Veja para quanto pode cair o preço dos 10 carros mais baratos

Governo Lula anunciou um plano nesta quinta-feira (25) para reduzir valor de veículos populares zero-quilômetro em até 10,96%
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2023 às 20:31

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 20:31

SÃO PAULO - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta quinta-feira (25) um plano que busca reduzir o preço dos carros populares novos.
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou que a principal medida será a redução de tributos para veículos de até R$ 120 mil, com a redução do IPI e do PIS/Cofins.
As reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% até 10,96% — os descontos serão maiores para os carros mais baratos. Além do preço, dois outros fatores serão levados em conta para determinar o tamanho do desconto: a eficiência energética e a produção nacional. O governo ainda vai especificar quantas faixas de redução haverá.
Fiat Mobi 2023
Fiat Mobi está entre os carros zero-quilômetro mais baratos do país Crédito: Divulgação
Renault Kwid e Fiat Mobi, os carros zero-quilômetro mais baratos do país, custam cerca de R$ 69 mil, segundo levantamento feito junto a montadoras. Entre os dez modelos mais em conta, o preço pode chegar perto dos R$ 85 mil.
Na lista, também estão carros como Citroën C3, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix.
Veja abaixo como poderia ficar o preço dos dez modelos mais baratos do país.
  • 1. Renault Kwid
  • Preço atual: R$ 68.990
  • Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15
  • Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70
  • 2. Fiat Mobi
  • Preço atual: R$ 68.990
  • Com desconto de 1,5%: R$ 67.955,15
  • Com desconto de 10,96%: R$ 61.428,70
  • 3. Peugeot 208
  • Preço atual: R$ 69.990
  • Com desconto de 1,5%: R$ 68.940,15
  • Com desconto de 10,96%: R$ 62.319,10
  • 4. Citroën C3
  • Preço atual: R$ 72.990
  • Com desconto de 1,5%: R$ 71.895,15
  • Com desconto de 10,96%: R$ 64.990,30
  • 5. Fiat Argo
  • Preço atual: R$ 79.790
  • Com desconto de 1,5%: R$ 78.593,15
  • Com desconto de 10,96%: R$ 71.045,02
  • 6. Renault Stepway
  • Preço atual: R$ 79.990
  • Com desconto de 1,5%: R$ 78.790,15
  • Com desconto de 10,96%: R$ 71.223,10
  • 7. Volkswagen Polo Track
  • Preço atual: R$ 81.370
  • Com desconto de 1,5%: R$ 80.149,45
  • Com desconto de 10,96%: R$ 72.451,85
  • 8. Hyundai HB20
  • Preço atual: R$ 82.290
  • Com desconto de 1,5%: R$ 81.055,65
  • Com desconto de 10,96%: R$ 73.271,02
  • 9. Chevrolet Onix
  • Preço atual: R$ 84.390
  • Com desconto de 1,5%: R$ 83.124,15
  • Com desconto de 10,96%: R$ 75.140,86
  • 10. Fiat Cronos
  • Preço atual: R$ 84.790
  • Com desconto de 1,5%: R$ 83.518,15
  • Com desconto de 10,96%: R$ 75.497,02

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