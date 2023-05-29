Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo federal manda Hurb suspender venda de pacotes flexíveis
Viagem e turismo

Governo federal manda Hurb suspender venda de pacotes flexíveis

Secretaria Nacional do Consumidor considerou que plano de reestruturação entregue pela empresa não é suficiente para garantir serviço
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2023 às 20:19

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 20:19

SÃO PAULO - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) do Ministério da Justiça determinou que o Hurb (antigo Hotel Urbano) suspenda a venda de pacotes flexíveis – que não têm data marcada para a viagem, nem a definição da empresa aérea ou os locais de acomodação. A proibição não tem prazo determinado.
A empresa ainda pode negociar pacotes com data definida.
O Hurb disse à reportagem que não foi notificado pela secretaria e que, por questões legais, não comentará o processo. "Estamos à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos", disse, em nota.
Hurb, antigo Hotel Urbano, que vende pacotes de viagem
Hurb disse não foi notificado pela Senacon Crédito: Web Summit/Divulgação
A suspensão será mantida até que a empresa apresente um plano concreto de resolução dos contratos em vigor e comprove que as falhas identificadas foram corrigidas, diz o secretário nacional do consumidor, Wadih Damous.
"O Hurb deverá demonstrar que está cumprindo os contratos e que tem condições financeiras de celebrar novos contratos", afirma.
A plataforma de viagens se reuniu com a Senacon no último dia 12 e se comprometeu a adotar medidas para garantir o respeito ao consumidor e a transparência nos produtos oferecidos. Isso seria detalhado em plano entregue pelo Hurb à secretaria no último dia 22.
"O documento não trouxe informações suficientes e consistentes. Para que não haja ainda mais prejuízo aos consumidores e consumidoras de todo o país, nós resolvemos emitir uma medida cautelar para impedir que o Hurb continue comercializando pacotes", diz o secretário.

Entenda a crise no Hurb

O Hurb vem passando por uma crise de imagem por causa de relatos de falta de pagamento para hotéis e pousadas, o que levou ao cancelamento de reservas e afetou milhares de pessoas.
No fim de abril, a Senacon notificou a empresa, pedindo explicações sobre sua situação financeira e a previsão do cumprimento contratual dos pacotes. Depois de solicitar a extensão do prazo, o Hurb enviou nesta semana a resposta, que está sendo analisada pela área técnica do órgão sob sigilo comercial.
Em paralelo, a empresa é alvo de um processo administrativo, também aberto pela Senacon, por desrespeito aos direitos de consumidores que compraram pacotes com a plataforma.
De acordo com os dados do órgão, foram 11 mil queixas contra a companhia no primeiro trimestre de 2023, patamar que se aproxima das 12 mil reclamações registradas em todo o ano de 2022.
No mês passado, a crise no Hurb foi potencializada pela renúncia do então CEO, João Ricardo Mendes, depois que o executivo ameaçou e xingou clientes na internet. "Tá arriscado alguém bater na merda da sua casa", disse a um cliente que não teve passagens aéreas emitidas pelo Hurb, segundo vídeo publicado no Instagram.
Na carta de renúncia, Mendes admitiu erros, procurou desassociar suas atitudes da imagem da empresa e chegou a citar uma música do rapper americano Eminem que fala sobre superação e força de vontade.
Clientes que compraram pacotes de viagem na plataforma tentam recuperar o dinheiro ou confirmar as reservas. Nas redes sociais, grupos de consumidores que foram prejudicados pela crise na empresa reúnem milhares de participantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados