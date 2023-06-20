A Lei Seca funciona? Leitores da Gazeta respondem

Policiais militares durante trabalho na blitz da Lei Seca em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

Qual é a percepção das pessoas sobre a legislação, ela conseguiu mudar o comportamento ao volante? A Lei Seca de fato funciona? No Instagram, os leitores responderam a pergunta proposta por A Gazeta. Confira abaixo os principais comentários:

É como outra lei qualquer, é lógico que nem todos vão respeitar, mas a maioria tem sabedoria de não andar às margens da lei. (Erickson Barbosa)

Funciona desde que se mantenha essa fiscalização dos últimos dois meses, blitz parando carro por carro. Trabalho na madrugada dirigindo, já cheguei a ser parado na mesma blitz três vezes, e fico feliz de ver um monte de folgado bêbado levando ferro. (Anderson Brandorfi)

Devia ter “lei seca da maconha” (Danilo Zan)

A Lei Seca é uma piada no Brasil. (Maria Eugenia Carnelli)

Funciona numa pequena proporção, porque os meios de execução se tornaram ineficientes. Exemplo: Em caso de blitz, a maior parte dos motoristas infratores, fazendo o uso de apps de navegação, conseguem facilmente escapar da rota onde está instalado o bloqueio. (Lucas Silva)

Se os filhinhos dos papais riquinhos ficassem presos... (Atelier Meninas Arteiras)

Definitivamente não! Quem bebia com irresponsabilidade continua bebendo, causando acidente, e quem bebe com responsabilidade paga por isso. (Luiz Quintanilha)

Acredito que sim. Agora a polícia esta fazendo várias blitze de trânsito. Praticamente todos os dias. Acho que isso impede o cidadão que tem a intenção de beber, e em seguida querer dirigir. Faz com que ele pense duas vezes antes de cometer o ato. (jvseidel)

Se funcionasse o ES não seria um dos estados com maior índice de acidentes de trânsito por embriaguez. (Paloma Decothé)

Não existe Lei Seca quando se tem advogados muito bem pagos para livrar das punições devidas esse número imenso de irresponsáveis que tiram a vida de outras pessoas. (Lucas Wingler)

Funciona sim, caímos em uma e isso mudou completamente a nossa rotina noturna!!! Sempre temos o motorista da rodada e a consciência vem quando dói no bolso!!! (Thiago Sarom)

Funciona, antigamente o povo tava nem aí, hoje pelo menos o povo toma cuidado... sem dúvidas funciona. (Ciro Kill Paixão)

Não, até mesmo porque estamos vendo diariamente autoridades alcoolizadas passando pelas blitze a não sendo punidas, dando a entender que o crime compensa sim no Brasil. (Otávio Glaudini)

Funciona para os cofres públicos. (Richardson Vieira Pires)

Não. Ao contrário, ela incentiva a imprudência e assassinatos no trânsito uma vez que a falta de rigor é tratada com multa. Fica claro que na verdade o que importa é engordar os cofres públicos. (Nilton De Oliveira Lima)

Tinha que ter mais blitz aí sim ia mexer no bolso de muita gente. (Aelson Luiz Rodrigues Rocha)

Lógico que funciona, porém é algo que resolve agora! Precisamos fazer as pessoas respeitarem verdadeiramente as leis! Leis são importantes e deveriam estar como matéria nas escolas! Plantar a semente para nossos jovens para se tornarem pessoas do bem! (Alcione Boldrini)

O Brasil tem muitas leis maravilhosas, mas o cumprimento delas é seletivo. Lembro bem daquela moça que de tão bêbada fumava uma nota de dinheiro. (Carmen De Morais Saraiva)

Não! Por acaso já julgaram e prenderam os responsáveis por matar um casal na 3° ponte praticando racha embriagados? (Leandro Ferreira)

Pra quem não tem dinheiro, sim ? (ggsjunkfrmdaglo)