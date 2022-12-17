Alimentação e saúde em dia inspiram novos negócios de tecnologia no ES

Alimentação de qualidade tem sido um dos focos de negócios preocupados com a sustentabilidade Crédito: Vitor Jubini

Redução da transmissão de vírus, descarbonização da economia, transformação de ecossistemas, economia circular de resíduos sólidos, coleta sustentável de lixo tóxico e alimentação inteligente. Proporcionar essas facilidades é a razão de existir de startups capixabas, que têm como missão as transformações ambiental e social por meio de suas inovações.

Você já pensou em receber no conforto de casa a receita da comida que quer provar e, com ela, receber também todos os ingredientes frescos e porcionados na medida certa? A Kuke, startup de delivery de receitas incubada no Hub Fucape de Inovação, criou essa experiência para atender aos clientes com uma conexão com o preparo dos alimentos.

Renata Cardoso Ferretti, CEO e fundadora da Kuke, conta que a ideia de criar uma solução de comida fresca que agregasse experiência de conexão com os alimentos e com a sustentabilidade e a conscientização sobre o não desperdício surgiu a partir do adoecimento da sua mãe, quando tomou consciência do impacto da alimentação na saúde.

“Nasci em uma geração que não conectou o cozinhar com a comida, que viveu o auge do fast food. E nessas buscas, eu comecei a repensar meu hábitos alimentares, inclusive em relação à conscientização de não jogar comida fora. Vi que o custo-benefício de pedir comida pronta era ruim, porque a qualidade não era boa. E entendi que para ter uma alimentação fresca e saborosa, com ingredientes de qualidade e naturais, eu mesma precisaria cozinhar. Mas a falta de habilidade e tempo eram empecilhos. Então, busquei referências internacionais de modelos que desenvolvem essa solução, a qual reflete o amadurecimento do mercado de delivery”, relata a empreendedora.

Também incubada no Hub Fucape, a Prontual desenvolveu um aplicativo de gestão em saúde que reúne todos os exames do paciente e seu histórico médico. A nova tecnologia, criada por uma médica, está sendo estudada para implantação na saúde pública.

Coordenadora do Hub Fucape de Inovação, a professora Lara Sepulcri explica que a principal atuação do hub é ser um ambiente de aprendizagem conectando a educação às necessidades do mercado e da sociedade.

“As startups são assessoradas nas questões jurídicas, contábeis e marketing. Além disso, realizamos o trabalho de aproximar as startups dos estudantes da graduação, inserindo nas grades das disciplinas os desafios que essas enfrentam para que os alunos proponham soluções. Muitas startups, inclusive, acabam contratando nossos melhores alunos em função dos bons resultados dessa troca de conhecimentos. Essa conexão entre ensino e empreendedorismo faz de nós um hub de aprendizagem”, destaca Lara.

Fruto de um trabalho acadêmico de conclusão de curso, a Endelevo foi criada em 2020 em Vitória, no Findeslab, hub de inovação da indústria capixaba, com o objetivo de impactar a vida nas cidades por meio de tecnologias sustentáveis, unindo a ciência produzida nas universidades com as demandas da sociedade e dos mercados.

Os projetos da startup propõem a integração de soluções como fachadas ventiladas, jardins verticais e captação de energia solar, de forma a garantir melhor eficiência energética e maior conforto térmico aos edifícios.

Substituindo processos ultrapassados e revolucionando o mundo como conhecemos hoje, as startups estão investindo suas tecnologias em soluções inovadoras que impulsionam a economia e, ao mesmo tempo, cuidam da natureza com responsabilidade social.

"A sociedade não quer mais consumir produtos e serviços de empresas que geram lucro pelo lucro, destruindo o meio ambiente" Lara Sepulcri - Coordenadora do Hub Fucape

Pensando na conexão entre a saúde ambiental e o bem-estar social, a RefilMe projetou bebedouros ativados por aplicativo para ficarem espalhados pelas cidades e incentivarem as pessoas a abastecerem suas garrafas de água reutilizáveis ao invés de comprar garrafas de plástico de uso único e descartá-las no meio ambiente. A água é refrigerada, gratuita e com certificado de qualidade.

Para gerir o lixo preservando o meio ambiente, a Reverciclo criou uma plataforma para otimizar a destinação de resíduos sólidos ou possibilitar sua venda para empresas que os utilizem como insumo, criando uma solução sustentável para a natureza e que gera lucro. Ambas as startups também fazem parte do time do Hub Fucape de Inovação.

“A sociedade não quer mais consumir produtos e serviços de empresas que geram lucro pelo lucro, destruindo o meio ambiente. Por isso, quando pensamos em sustentabilidade pensamos em cuidar do fator econômico, do social e do ambiental ao mesmo tempo”, destaca Lara Sepulcri.

Xô, vírus e bactérias

Incubada na TecVitória, a Touch BioSafe é uma startup especialista na produção de dispositivos bio seguros que utilizam telas touchscreen com leds ultra violeta, capazes de neutralizar vírus e bactérias impedindo a contaminação cruzada de seus usuários. A razão de existir da empresa é criar produtos que impeçam a disseminação de patógenos ajudando a evitar epidemias e pandemias, mantendo o mundo mais seguro contra crises sanitárias tão devastadoras quanto a que foi causada pela pandemia da Covid-19.

“A ideia nasceu durante a pandemia, em 2020. Eu estava contaminado com a Covid-19 e passei um tempo isolado. Durante o afastamento, comecei a projetar produtos pensando em mitigar o risco de contaminação cruzada entre as pessoas”, conta.

Segundo ele, a proposta, no início foi um hobby, mas essa visão acabou até a primeira patente sair. “Foi então que vi que poderia transformar o projeto em uma empresa e comecei a desenvolver um monitor sensível ao toque capaz de identificar quando o usuário acabou a utilização e acionar leds capazes de eliminar vírus e bactérias que possam ter sido depositados na tela. Agora, a tecnologia está sendo expandida para o desenvolvimento de totens de autoatendimento que serão distribuídos em hospitais e unidades de saúde”, relata Rafael Mendes, CEO da Touch BioSafe.