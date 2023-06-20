Incentivos fiscais: atacadistas e distribuidores pedem transição segura

"Precisamos melhorar, nosso sistema é claramente pouco inteligente, mas não podemos, na ansiedade por fazer algo para melhorar, piorar o que já está ruim. Precisamos de uma transição para o novo sistema tributário que respeite os incentivos fiscais já concedidos, que respeite a convalidação até 2032, que foi acertada no final da década passada, com a participação da Abad e com a minha participação pessoal. O momento é de serenidade, de passar segurança jurídica e econômica a todos os envolvidos no debate. É para isso que estamos trabalhando lá em Brasília", assinalou o dirigente, na abertura do congresso da entidade, nesta segunda-feira (19), em Atibaia (SP).
Severini defende a cobrança do imposto no destino da mercadoria, o que, na prática, põe fim à política de incentivos. "A guerra fiscal traz um efeito negativo. A cobrança do tributo onde ele será consumido é o que há de mais moderno, é o que funciona nos países mais desenvolvidos do planeta. Mas, novamente, precisa ser feita de maneira serena, com transição, respeitando os contratos e observando as necessidades de cada lugar, de cada Estado. Não podemos deixar piorar e também não podemos permitir que as desigualdades regionais cresçam no país. Há boas alternativas, é possível chegarmos a um bom termo", destacou Severini.