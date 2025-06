Comércio exterior

Empresa quer dobrar importação de carros pelo ES e faturar R$ 25 bilhões

Com investimento de R$ 48 milhões, Sertrading inaugurou nesta quarta-feira (11), em Cariacica, centro automotivo com capacidade de movimentar 30 mil carros ao mês

Publicado em 11 de junho de 2025 às 17:46

Inauguração do centro automotivo da Sertrading em Cariacica Crédito: Cloves Louzada/Divulgação

Em expansão no Espírito Santo, a Sertrading, empresa de comércio exterior do BTG Pactual, inaugurou nesta quarta-feira (11) um centro automotivo em Cariacica. Com investimento de R$ 48 milhões, o centro automotivo ocupa uma área de 1,5 milhão de metros quadrados e tem capacidade para movimentar mais de 30 mil veículos por mês.>

Este ano, a Sertrading espera dobrar a movimentação de veículos pelo Espírito Santo, saindo das 45 mil unidades no ano passado para 90 mil neste ano, alcançando um faturamento de R$ 25 bilhões só na movimentação de automóveis. Atualmente, a área já instalada é de 250 mil m².>

Incluindo as outras operações da empresa, que também engloba áreas como farmacêutica, energia, química, máquinas e aviação executiva, a perspectiva é fechar 2025 com faturamento de R$ 35 bilhões. A Sertrading é considerada a quinta maior empresa do Espírito Santo em termos de receita líquida operacional.>

"No último ano, dado o crescimento muito grande do número de veículos que o Estado está importando e que o Brasil está trazendo, a gente decidiu fazer esse centro automotivo, que é bastante moderno. É um empreendimento de alto nível para esse tipo de atividade logística", afirmou Alfredo de Goeye, presidente da Sertrading.>

>

A inauguração contou com a presença do sócio sênior e chairman do BTG Pactual, André Esteves, e do governador Renato Casagrande, entre outras autoridades. >

André Esteves reafirmou, em sua fala na solenidade de inauguração, o compromisso do banco com o Estado, destacando o Espírito Santo como um "terreno mais fértil possível" para investimentos. O BTG Pactual comprou a Sertrading no ano passado e também tem negócios em térmicas, entre outros.>

"Aqui tem espaço para a gente construir terminal LNG (gás natural liquefeito), térmicas grandes. Dá para fazer o Espírito Santo se tornar um polo de gás, que vai ser a energia de base do futuro no Brasil. A gente tem capacidade para fazer isso aqui", disse Esteves.>

A empresa importa pelo Porto de Vitória as marcas Ford, Omoda & Jaecco e GAC e, a partir do centro automotivo, os veículos são distribuídos para todo o país.>

"O Espírito Santo já tem historicamente todo o fluxo de importação de veículos de diversas montadoras. O nosso trabalho é prospectar e temos certeza que vamos atrair novas montadoras e novas distribuidoras aqui para o Estado, entre chinesas e de outros países. Com os carros híbridos e elétricos, as chinesas acabam sendo protagonistas desse processo, mas temos um número de montadoras lá fora muito grande. As principais marcas já estão se estabelecendo no Brasil, algumas delas conosco. Agora é ganhar escala nisso", destacou Luciano Sapata, vice-presidente da Sertrading.>

O centro automotivo, além de todos os procedimentos de recebimento de veículos importados, oferece serviços especializados como expedição, vistoria, parqueamento e inspeções de qualidade, incluindo gravação de chassi nos vidros, aplicação de etiquetas de segurança, conforme as necessidades das montadoras.>

Além da importação e do transporte, o empreendimento oferece uma gama de serviços especializados que agregam valor ao produto final. Isso inclui a tropicalização (adaptações feitas em carros importados para serem utilizados em regiões com climas tropicais), customização e adaptação de veículos, transformando-os em ambulâncias, carros de polícia ou realizando blindagens.>

Conversas para instalação de montadoras no ES

Com toda essa movimentação de negócios automotivos no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande afirmou que existem conversas com empresas para a possível instalação de montadoras no Estado, mas ainda em fase inicial. >

Segundo Casagrande, o objetivo dessas negociações é agregar atividades econômicas, além da logística de importação e transporte de veículos. Isso incluiria a montagem de algumas peças, agregação de valor e customização dos produtos para o consumidor final. A princípio, a ideia é que isso seja feito nas áreas alfandegadas autorizadas para fazer a movimentação e nacionalização dos veículos, como na região da Rodovia do Contorno.>

"Estamos tendo conversas não só para agregar atividade econômica, da importação, da logística e do transporte desses veículos. Isso tudo é importante, traz tributo e emprego para nosso Estado. Mas, se alguma dessas empresas de fato começarem a agregar valor aqui, vai ser muito importante", destaca. >

