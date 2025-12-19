Números de 2023

Serra se mantém como maior economia do ES; veja o PIB de cada cidade

Desde 2021 no topo do ranking, cidade acumulou Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 37,6 bilhões, em 2023, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira (19)

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15:15

Vista aérea da Serra: indústria e serviços fortalecem a economia da cidade Crédito: Willian Alcântara/Prefeitura da Serra

Em mais um ano no topo da lista, a Serra se consolida como a maior economia do Espírito Santo. Dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios de 2023, divulgados nesta sexta-feira (19), mostram que a cidade acumulou R$ 37,6 bilhões com atividade econômica. Desde 2021, a Serra ocupa a primeira posição no ranking capixaba, impulsionada pela vocação em serviços e indústria.

Em segundo lugar da lista está Vitória, com PIB de R$ 28,2 bilhões. Os dados de 2023 mostram que a Serra tem vantagem de quase R$ 10 bilhões em relação à Capital. A diferença entre as cidades é comparável ao PIB de um município de médio porte, como Linhares.

Mesmo com esse resultado no Estado consolidado desde 2021, a Serra perdeu posições no cenário nacional, passando da 30ª posição, em 2021, para a 38ª, em 2023.

As informações foram detalhadas pelo diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, e pelo diretor de Integração, Antônio Rocha. O PIB estadual de 2023 também foi divulgado na mesma ocasião.

No geral, os dados mostram que o desempenho econômico do Espírito Santo, em 2023, teve crescimento real de 3,4%, com o PIB estadual atingindo o valor histórico de R$ 209 bilhões. O Estado superou as médias nacional (3,2%) e regional (2,7%), impulsionado por uma forte dinâmica nos municípios.

"O desempenho da Serra é fruto de um planejamento de longo prazo, ao antecipar a revisão do plano diretor para acompanhar o ritmo de crescimento e a atração de novos investimentos", afirma Lira.

Segundo os pesquisadores do IJSN, um dos motivos para a desaceleração da economia de Vitória foi a influência das oscilações no preço de minério de ferro, o que deixou a cidade mais vulnerável a variações externas.

PIB per capita

Mais uma vez, Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, teve o maior PIB per capita do Estado (R$ 537.983) e o quinta maior do país. Até 2019, a cidade liderava a lista entre os municípios do Brasil.

O PIB per capita médio do Espírito Santo foi de R$ 54.733 em 2023, colocando o Estado entre as dez maiores do país nesse quesito. Dessa forma, o índice de Presidente Kennedy representa 9 vezes o do Estado. O resultado é refletido pela alta arrecadação com a exploração de petróleo e gás offshore, na região, em relação à pequena população da cidade (13.696 habitantes, conforme o Censo de 2022).

Segundo o IJSN, Presidente Kennedy é um clássico exemplo de economia de capital intensivo. O valor da produção (petróleo/gás) é altíssimo, mas a relação entre a economia e a mão de obra local é baixa.

"A riqueza gerada é contabilizada no município, mas não se traduz em alto volume de empregos diretos para a população local, sendo a maior parte da força de trabalho altamente especializada ou terceirizada. Este é o principal motivo da disparidade: alto PIB dividido por baixa população resulta em elevado PIB per capita", detalha o relatório.

Ficaram ainda acima da média do PIB per capita do Espírito Santo as cidades de Marataízes (R$ 169.392), Itapemirim (R$ 154.009), Vitória (R$ 87.520), Aracruz (R$ 81.516), Viana (R$ 81.140), Anchieta (R$ 77.294) e Serra (R$ 72.311).

O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios brasileiros é conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em articulação com os órgãos estaduais de estatística, as secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

