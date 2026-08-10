Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 10 e 16 de agosto de 2026

“Meu Melhor Amigo, sua Namorada e Eu” acompanha Olli e Matze, melhores amigos desde a infância que moram juntos, trabalham na mesma empresa e planejam há anos uma viagem pelo mundo. A amizade muda quando Matze se apaixona por Rebecca e passa a adotar novos hábitos, deixando de lado parte da rotina que mantinha com o amigo. Com medo de perdê-lo e de ver a viagem ser cancelada, Olli decide interferir na relação com a ajuda de Schmitti. Porém, Rebecca está atenta e não pretende deixar que Olli acabe com seu namoro.