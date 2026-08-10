Farmácia em casa: veja como guardar os medicamentos de forma adequada 

Ela destaca ainda que o ideal é que sejam armazenados na embalagem em que vieram. Além disso, reforça a importância de verificar a data de validade , pois é dentro desse período que o fabricante garante a qualidade, a estabilidade e a eficácia do medicamento. “Quando o prazo passa, não é possível assegurar que o produto produzirá o efeito esperado e, em alguns casos, podem ocorrer alterações nos componentes da fórmula”, afirma.