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Farmácia em casa: veja como guardar os medicamentos de forma adequada 

Organização e atenção às recomendações do fabricante ajudam a preservar a qualidade e segurança dos remédios

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 16:14

Portal Edicase

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Publicado em 

10 ago 2026 às 16:14
Armazenar medicamentos em casa exige cuidados com validade, conservação e segurança (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock)
Armazenar medicamentos em casa exige cuidados com validade, conservação e segurança Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock

Ter uma gaveta ou caixa com medicamentos para aliviar dores, febre ou outros sintomas faz parte da rotina de muitas famílias. No entanto, essa “farmácia em casa” exige alguns cuidados para que não se transforme em um problema. O armazenamento inadequado, o uso de medicamentos vencidos e a automedicação estão entre os principais fatores que podem comprometer a segurança dos tratamentos.

De acordo com Thais Degani, coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera, a forma como os medicamentos são conservados influencia diretamente sua qualidade. “Os medicamentos são desenvolvidos para manter sua estabilidade até a data de validade, desde que sejam armazenados nas condições indicadas pelo fabricante. Quando ficam expostos ao calor, à umidade ou à luz, podem sofrer alterações que reduzem sua eficácia e comprometem a segurança do tratamento”, explica.

Ela destaca ainda que o ideal é que sejam armazenados na embalagem em que vieram. Além disso, reforça a importância de verificar a data de validade , pois é dentro desse período que o fabricante garante a qualidade, a estabilidade e a eficácia do medicamento. “Quando o prazo passa, não é possível assegurar que o produto produzirá o efeito esperado e, em alguns casos, podem ocorrer alterações nos componentes da fórmula”, afirma.

Por isso, antes de utilizar qualquer medicamento guardado em casa, é importante verificar a data de validade e observar se houve mudanças na aparência, como alteração de cor, odor, textura ou consistência.

Verificar os medicamentos regularmente facilita a identificação de produtos vencidos (Imagem: Kostikova Natalia | Shutterstock)
Verificar os medicamentos regularmente facilita a identificação de produtos vencidos Crédito: Imagem: Kostikova Natalia | Shutterstock

Como organizar a farmácia em casa com segurança

Algumas medidas simples ajudam a manter os medicamentos conservados e reduzem o risco de acidentes domésticos. Thais Degani destaca as principais recomendações:

  • Guarde os medicamentos em local seco, fresco e protegido da luz;
  • Evite armazená-los no banheiro, na cozinha ou próximos a janelas;
  • Mantenha cada medicamento em sua embalagem original e com a bula;
  • Faça uma revisão da caixa de medicamentos a cada seis meses;
  • Descarte imediatamente os produtos vencidos ou sem identificação;
  • Mantenha os medicamentos fora do alcance de crianças e animais de estimação;
  • Nunca utilize sobras de tratamentos antigos sem orientação profissional.

Medicamentos não devem ser usados sem orientação

Ainda que todos os cuidados sejam adotados, a especialista destaca que ter medicamentos disponíveis em casa não significa que eles devam ser utilizados sem orientação . Mesmo os chamados medicamentos isentos de prescrição podem provocar reações adversas, interações medicamentosas e mascarar doenças que precisam de avaliação profissional.

“A automedicação pode retardar o diagnóstico de problemas de saúde e aumentar os riscos de complicações. Sempre que os sintomas persistirem ou surgirem dúvidas sobre o uso de um medicamento, o mais indicado é buscar orientação de um farmacêutico ou médico”, conclui Thais Degani.

Por Camila Souza Crepaldi

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