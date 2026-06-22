ES tem mais de 6.400 vagas de emprego nesta segunda-feira (22)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.480 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (22). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.062, sendo 166 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente comercial, auxiliar de atendimento, analista de mídia e performance, assistente administrativo, analista financeiro, comprador sênior, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 399. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, auxiliar geral, de conservação de vias, encarregado de seção de produção, gerente de produção, motorista de caminhão, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.312. Há oportunidades para ajudante de saneamento, assistente de vendas, atendente de telemarketing, auxiliar de confeitaria, auxiliar nos serviços de alimentação, carpinteiro de obras, eletricista, jardineiro, lixador de peças metal, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.474. Há oportunidades para ajudante de cozinha, amostrador de minérios, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, capoteiro, controlador de capas, engenheiro mecânico, fiel de depósito, operador de carrinho, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 320. Há oportunidades para assistente de logística de transporte, auxiliar de confeitaria, balconista, consultor de vendas, copeiro de restaurante, enfermeiro, mecânico de automóvel, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 35. Há oportunidades para padeiro, doméstica, auxiliar de mecânico autos pcd, cuidador de idosos, acabador, representante comercial autônomo, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: Há oportunidades para acabador de granito, ajudante de obras, analista contábil, atendente de balcão, auxiliar de logística, auxiliar de linha de produção, eletricista - corrente contínua, instalador reparador de linhas de telefone, operador de máquinas, operador de máquinas, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 148. Há oportunidades para acabador de pedras, ajudante de açougueiro, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, lubrificador de máquinas, operador de ponte rolante, repositor de supermercado, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 145 Há oportunidades para ajudante florestal, atendente de padaria, auxiliar de elétrica, eletricista montador, montador de andaimes, oficial pleno, professor de musculação, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 215. Há oportunidades para ajudante de pedreiro, auxiliar de produção, caldeireiro, encarregado de obras, meio oficial de cozinha, motorista de caminhão, pedreiro, técnico mecânico em máquinas agrícolas, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 357. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar de obras, assistente técnico, ajudante florestal, ajudante de obras, ceramista, copeiro, embalador, motorista de comboio, operador de rede, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para artífice de manutenção, auxiliar de serviços de alimentação, camareira de hotel, ajudante de pátio, repositor de mercadorias, pizzaiolo, polidor de granito, entre outras chances. Veja as vagas.
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 85. Há oportunidades para ajudante de caminhão, ajudante de expedição, auxiliar de produção, caixa, entregador, monitor de veículos, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 125. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, carpinteiro, empregado doméstico nos serviços gerais, operador de prensa de material reciclável, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 291 Há oportunidades para agente de pátio, auxiliar administrativo, auxiliar de crédito, auxiliar técnico de controle de qualidade, carpinteiro, enfermeiro socorrista, motorista de ambulância, operador de máquinas rodoviárias, entre outras chances. Veja as vagas.
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