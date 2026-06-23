Olivia Rodrigo anuncia festival musical com atrações somente femininas

A cantora Olivia Rodrigo anunciou a criação de seu próprio festival de música, o Daisy Chain Fields, que terá uma programação formada exclusivamente por mulheres. O evento será realizado em 29 de agosto, no Great Park, em Irvine, na Califórnia, e contará com a participação de artistas de diferentes gerações da música pop, alternativa e rock.





Além da própria Olivia, o festival terá apresentações de Chappell Roan, Doechii, Mitski, Rachel Chinouriri, das bandas Garbage, Bikini Kill e The Breeders, entre outras atrações. Como convidadas especiais, estão confirmadas Stevie Nicks, Karen O e Sarah McLachlan.





Segundo a artista, o projeto é um sonho antigo e foi inspirado na ideia de reunir mulheres de diferentes estilos musicais em um mesmo palco. Em publicações nas redes sociais, Olivia afirmou que deseja criar um ambiente de celebração, comunidade e fortalecimento feminino por meio da música.





Outro diferencial do festival é seu caráter beneficente. A cantora informou que 100% do lucro líquido arrecadado com o evento será destinado a organizações que atuam na defesa dos direitos e no bem-estar de mulheres e meninas. Entre as instituições beneficiadas estão grupos voltados para saúde reprodutiva, apoio materno e igualdade de gênero.





O anúncio acontece em meio ao sucesso do terceiro álbum de estúdio da artista, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que estreou no topo da parada Billboard 200 e se tornou o terceiro trabalho consecutivo de Olivia Rodrigo a alcançar o primeiro lugar no ranking norte-americano.