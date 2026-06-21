Corpo de Oliver Tree chega aos EUA e equipe revela testamento

O corpo de Oliver Tree foi repatriado para os Estados Unidos após o acidente aéreo que causou sua morte no Rio de Janeiro. A equipe do artista se manifestou pela primeira vez por meio das redes sociais do músico e informou que ele já retornou à Califórnia.
Oliver está agora de volta à Califórnia, onde pode finalmente descansar. O seu legado continuará vivo.
Equipe de Oliver Tree
Na mensagem, familiares, amigos e colaboradores também agradeceram pelas homenagens recebidas desde a tragédia. Segundo a equipe, o carinho dos fãs tem ajudado todos a enfrentarem o luto.
Além de recordar a trajetória artística de Oliver Tree, o comunicado trouxe detalhes sobre um dos projetos que o cantor planejou antes de morrer. De acordo com a publicação, em breve será lançada a fundação "O Subsídio Extremamente Épico do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios", iniciativa criada pelo artista e registrada em seu testamento.
A organização terá como objetivo incentivar a arte e a criatividade, financiando projetos de artistas nos próximos anos. A equipe afirmou que pretende cumprir integralmente o desejo deixado por Tree. "Vamos garantir que o seu desejo se concretize para que mais alegria, amor e arte possam ser espalhados pelo mundo", informou o comunicado.
O projeto já havia sido mencionado pelo próprio Oliver Tree durante participação em um podcast americano. Na ocasião, o cantor afirmou que sua família não receberia sua herança após sua morte e que todo o patrimônio seria destinado à fundação, responsável por distribuir recursos para artistas e iniciativas criativas no futuro.
Oliver Tree não foi a única vítima do acidente aéreo. Outras cinco pessoas morreram após um choque entre helicópteros no Rio de Janeiro na semana passada.
Evento contará com trilhas sonoras de High School Musical, Hannh Montana, Jonas Brothers e muito mais