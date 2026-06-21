Corpo de Oliver Tree chega aos EUA e equipe revela testamento

A organização terá como objetivo incentivar a arte e a criatividade, financiando projetos de artistas nos próximos anos. A equipe afirmou que pretende cumprir integralmente o desejo deixado por Tree. "Vamos garantir que o seu desejo se concretize para que mais alegria, amor e arte possam ser espalhados pelo mundo", informou o comunicado.





O projeto já havia sido mencionado pelo próprio Oliver Tree durante participação em um podcast americano. Na ocasião, o cantor afirmou que sua família não receberia sua herança após sua morte e que todo o patrimônio seria destinado à fundação, responsável por distribuir recursos para artistas e iniciativas criativas no futuro.





Oliver Tree não foi a única vítima do acidente aéreo. Outras cinco pessoas morreram após um choque entre helicópteros no Rio de Janeiro na semana passada.