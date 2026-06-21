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Corpo de Oliver Tree chega aos EUA e equipe revela testamento

A equipe do artista se manifestou pela primeira vez por meio das redes sociais após o acidente aéreo que causou sua morte no RJ
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 13:14

O cantor e produtor musical Oliver Tree morreu em acidente de helicóptero no Rio de Janeiro. Na imagem, cena do clipe da música 'Life Goes On'
O cantor e produtor musical Oliver Tree morreu em acidente de helicóptero no Rio de Janeiro. Na imagem, cena do clipe da música 'Life Goes On' @ Oliver Tree via YouTube

O corpo de Oliver Tree foi repatriado para os Estados Unidos após o acidente aéreo que causou sua morte no Rio de Janeiro. A equipe do artista se manifestou pela primeira vez por meio das redes sociais do músico e informou que ele já retornou à Califórnia. 

Oliver está agora de volta à Califórnia, onde pode finalmente descansar. O seu legado continuará vivo.

Equipe de Oliver Tree

Na mensagem, familiares, amigos e colaboradores também agradeceram pelas homenagens recebidas desde a tragédia. Segundo a equipe, o carinho dos fãs tem ajudado todos a enfrentarem o luto.


Além de recordar a trajetória artística de Oliver Tree, o comunicado trouxe detalhes sobre um dos projetos que o cantor planejou antes de morrer. De acordo com a publicação, em breve será lançada a fundação "O Subsídio Extremamente Épico do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios", iniciativa criada pelo artista e registrada em seu testamento.

Cantor Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspi estão entre as vítimas de acidente entre helicópteros Reprodução

A organização terá como objetivo incentivar a arte e a criatividade, financiando projetos de artistas nos próximos anos. A equipe afirmou que pretende cumprir integralmente o desejo deixado por Tree. "Vamos garantir que o seu desejo se concretize para que mais alegria, amor e arte possam ser espalhados pelo mundo", informou o comunicado.


O projeto já havia sido mencionado pelo próprio Oliver Tree durante participação em um podcast americano. Na ocasião, o cantor afirmou que sua família não receberia sua herança após sua morte e que todo o patrimônio seria destinado à fundação, responsável por distribuir recursos para artistas e iniciativas criativas no futuro.


Oliver Tree não foi a única vítima do acidente aéreo. Outras cinco pessoas morreram após um choque entre helicópteros no Rio de Janeiro na semana passada.

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