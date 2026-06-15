Quem era Oliver Tree, músico americano que morreu em acidente de helicóptero no Rio

Tree ficou conhecido por sucessos como Life Goes On, Miss You e Alien Boy Crédito: Getty Images

Em um vídeo bem-humorado intitulado "Gringo 24 Horas no Brasil", compartilhado com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, o cantor americano Nickel Oliver Tree veste uma camisa da seleção brasileira e aparece acompanhado por brasileiros em diversas cenas. Ele corta o cabelo, joga futebol, faz um churrasco e anda de moto.

Essa foi a última publicação do cantor naquela rede social.

O músico americano de pop alternativo e personalidade da internet estava entre as seis pessoas que morreram quando o helicóptero em que ele viajava colidiu com outro, no domingo (14/6), Rio de Janeiro

A BBC News Brasil recebeu a lista de passageiros dos voos. Entre eles estão o cantor americano Nickel Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim, conhecido como Gaspi, além de Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale e o piloto Alexandre Souza.

No registro de tripulantes da segunda aeronave consta apenas o piloto Charles Marsillac.

Quem era Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell nasceu em Santa Cruz, Califórnia, em 1993 e ganhou fama pela em 2016 depois de se tornar viral nas redes sociais.

Com seu distinto corte de cabelo em forma de tigela, ele ficou conhecido por sucessos como Life Goes On, Miss You e Alien Boy.

Aos 32 anos, Tree tinha acabado de começar uma turnê mundial, com seu show mais recente em São Paulo, no último dia 6.

Ele se preparava para embarcar para a Europa em turnê, com shows marcados em Lisboa, Madri, Barcelona e Roma na primeira semana de julho.

Tree foi indicado ao Brit Award em 2024 por sua música Miss You, ao lado do produtor alemão Robin Schulz.

Em 2020, ele quebrou o recorde mundial do Guinness de construir a maior scooter com 4,16 m de altura e 3,13 m de comprimento.

Uma das pessoas que aparecem em seu último vídeo do Instagram é o influenciador brasileiro Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break, que compartilhou no domingo uma foto com o cantor e a legenda "Não acredito que vocês se foram".

Em uma foto publicada nos stories do Instagram junto de Oliver Tree, o produtor musical Victor WAO afirmou que também deveria estar no helicóptero, mas que não foi "no último segundo".

"Quem tiver o contato dos managers [empresários] ou família do @olivertree por favor me mande, não achamos ninguém para informar do falecimento do mesmo", disse ele em outra publicação, acompanhada de "RIP my brother you were a genius!" ("RIP meu irmão, você era um gênio!", em tradução literal)

Oliver Tree ganhou fama em 2016 depois de se tornar viral nas redes sociais Crédito: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella

“Sem regras. Sem desculpas”

Outras estrelas americanas que prestaram homenagem online incluem Diplo, T-Pain, Bebe Rexha e Kid Cudi.

O DJ e produtor musical Diplo colaborou com Tree na música Ultraman - do filme de super-heróis da Netflix. “Acho que nunca mais teremos outro humano assim”, ele postou.

“Sem regras. Sem desculpas. Ele era 1000% ele mesmo e tinha a missão de adicionar mais alegria a essa cena musical.

“Nunca conheci ninguém com um nível de vibração tão alto.”

O cantor T-Pain ofereceu: “Obrigado por compartilhar sua arte e por sempre ser diferente da melhor maneira possível”.

Rexha lembrou que Tree era “apaixonado, talentoso e gentil”, enquanto o rapper Kid Kudi o aclamou como um “humano realmente incrível e lindo”.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro disse que foi chamado ao local do acidente por volta das 09:00 no horário local (12:00 GMT).

Acredita-se que o criador de conteúdo argentino Gaspar Prim Diaz — também conhecido como Gaspi — também estivesse em um dos helicópteros, de acordo com a Associated Press.

O acidente de helicóptero no Rio de Janeiro

Crédito: BBC

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que relatos indicam que as aeronaves colidiram no ar e caíram logo em seguida, nos arredores da Avenida das Américas.

Segundo o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 9h do odmingo (14/6). Quando os 50 bombeiros chegaram ao local, encontraram as duas aeronaves "completamente em chamas", distantes cerca de 100 metros uma da outra.

Os helicópteros, ainda segundo seu relato, caíram no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos e acabaram provocando um "grande incêndio", que atingiu pelo menos 15 veículos.

"A gente observou que o incêndio poderia se propagar para as edificações ao lado justamente pelo potencial que um veículo elétrico, pelas suas baterias de íons de lítio, tem", destacou.

"Então foi um trabalho de cercar o incêndio, resfriar, justamente para que a gente não tivesse outras vítimas aqui."

Em nota enviada na noite de domingo, a Polícia Civil informou que "a perícia foi realizada no local e agentes aguardam o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)".

O comunicado diz ainda que "outras diligências estão em andamento para apurar as causas da queda das aeronaves".