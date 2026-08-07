ES recebe dois alertas de ventos para esta sexta-feira (7)

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas meteorológicos de ventos nesta sexta-feira (7), emitidos pelo Insitituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O primeiro alerta é da cor amarela e indica perigo potencial para vendaval, durante o dia inteiro. Todas as cidades do Estado receberam o aviso, com exceção de Água Doce do Norte, na Região Noroeste. A expectativa é de ventos entre 40 e 60 km/h.





Já o segundo alerta é mais intenso, da cor laranja, e indica perigo para ventos costeiros durante toda esta sexta-feira. O aviso abrange 11 cidades capixabas. São elas:





Anchieta Cariacica Guarapari Itapemirim Marataízes Piúma Presidente Kennedy Serra Viana Vila Velha Vitória





Para o sábado (8) há previsão de vendaval apenas no litoral capixaba, segundo o Inmet. No domingo (9) não há alertas.