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Convenções partidárias

Eleições em Vitória: PL lança Halpher Luiggi e Avante vai com Gandini

Engenheiro da ANTT vai ser o representante do partido do ex-senador Magno Malta, o PL, para a disputa à Prefeitura de Vitória, em chapa puro-sangue

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 06:01
Ex-chefe do Dnit e do DER no Estado, Halpher Luiggi (PL) terá como candidata a vice Juliana Prado Costa
Ex-chefe do Dnit e do DER no Estado, Halpher Luiggi (PL) terá como candidata a vice Juliana Prado Costa Crédito: Divulgação/PL
O Partido Liberal (PL) oficializou o lançamento de uma chapa puro-sangue para concorrer à Prefeitura de Vitória, com os engenheiros Halpher Luiggi, disputando o cargo de prefeito, e Juliana Emanuele Prado Martins Costa, como vice. O martelo foi batido na tarde desta terça-feira (15), na convenção do partido. 
Luiggi já foi superintendente do Dnit no Espírito Santo, com a indicação do ex-senador Magno Malta, que é o presidente do PL. Servidor de carreira da ANTT, ele também já foi diretor-presidente do DER-ES no governo Paulo Hartung (sem partido).
Halpher é nascido em Colatina e criado no Centro de Vitória, onde mora até hoje, e é reconhecido no meio político capixaba como um quadro eminentemente técnico.  A experiência dele de 25 anos no serviço público, especialmente como servidor federal de carreira, tem sido aposta utilizada pelo PL para as negociações de chapas.
No lançamento da candidatura e nas tratativas eleitorais, porém, Halpher tem feito questão de enfatizar que representa a bandeira conservadora na política, conforme a linha do partido. 
"O PL tem um projeto conservador nas bandeiras onde o conservadorismo cabe, que é naquilo que o conservador tem como valor maior: o indivíduo, que forma a família, que é a célula da sociedade. Vitória parou no tempo. Vamos em uma linha de sustentabilidade econômica, para mudar a dinâmica da cidade, sair dessa prisão econômica que está hoje", afirmou.
Luiggi também pontuou que, embora o país seja laico, é majoritariamente cristão, o que deve, portanto, ser respeitado. "Estaremos sempre respeitando os princípios da fé, é uma das bandeiras da nossa candidatura. A bandeira conservadora nos costumes, porque a gente respeita as tradições, a fé das pessoas, somos pró-vida, que é o maior bem que temos", frisou.

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O engenheiro se filiou ao partido em abril deste ano e afirma que anteriormente nunca esteve formalmente na política. A vice definida pelo partido para a chapa, Juliana Emanuele Prado Martins Costa, é engenheira, economista e empresária e foi diretora de administração do DER-ES sob a chefia de Halpher de janeiro de 2015 a janeiro de 2017.
O ex-senador Magno Malta fez uma rápida passagem pela convenção, que ocorreu durante toda a tarde. Também estiveram presentes representantes do PTC (que havia fechado aliança com Cléber Félix, do DEM, que desistiu de disputar a prefeitura) e da candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos).

RECUO?

Nos bastidores, há quem aposte que o PL pode recuar da candidatura própria e apoiar outro nome na cidade. Halpher fala de parcerias, mas não nesses termos.
Segundo Halpher, "a possibilidade de acordo com os partidos com uma proposta conservadora é a prioridade".
O prazo para pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral termina no próximo dia 26.

AVANTE VAI COM GANDINI

Ainda nesta terça-feira (15), o Avante formalizou o apoio à candidatura do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) a prefeito da Capital, em sua convenção municipal.
À esquerda, o vereador Max da Mata (Avante); Cal, da executiva do Avante; de camisa azul, Fabrício Gandini (Cidadania); o presidente do Avante, Alex Santos; Nathan Medeiros (PSL), vice de Gandini; e Sandra Carneiro, presidente do Cidadania de Vitória
À esquerda, o vereador Max da Mata (Avante); Cal, da executiva do Avante; de camisa azul, Fabrício Gandini (Cidadania); o presidente do Avante, Alex Santos; Nathan Medeiros (PSL), vice de Gandini; e Sandra Carneiro, presidente do Cidadania de Vitória Crédito: Divulgação/Cidadania
No partido, está o vereador Max da Mata, que decidiu não concorrer a nenhum cargo na eleição municipal de novembro, mas que já está exercendo a função de coordenador político e administrativo da campanha de Gandini. Max já foi aliado do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) e membro do primeiro escalão de sua gestão, no primeiro mandato, iniciado em 2013.
Depois, rompeu politicamente com ele e esteve na campanha de Amaro Neto (então no Solidariedade) à prefeitura, em 2016. De 2018 para cá, gradativamente foi se reintegrando à base de Luciano na Câmara de Vitória.
Além do Avante, também compõem a aliança com o Cidadania em Vitória os partidos PSL, PDT, Podemos e PV. Gandini comemorou a chegada do partido à coligação.
"Estamos conquistando importantes apoios para fazer a cidade avançar. Vitória já avançou muito e nós queremos mais. Eu me preparei para esse desafio e acredito que a boa gestão vai fazer toda a diferença para enfrentar este momento de pós-pandemia", disse, na convenção.

DC DESISTE DE LANÇAR CANDIDATOS

O partido Democrata Cristão (DC), que chegou a anunciar que teria pré-candidato a prefeito, Rogério Sarmento, o Polenta, desistiu de participar do pleito na Capital, segundo o presidente estadual da sigla, Marcos Karan. O DC também não lançará chapa de vereadores, por ter enfrentado dificuldades para fechar as composições, ainda e acordo com Karan. 

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