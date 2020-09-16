Eleições em Vitória: PL lança Halpher Luiggi e Avante vai com Gandini

Ex-chefe do Dnit e do DER no Estado, Halpher Luiggi (PL) terá como candidata a vice Juliana Prado Costa Crédito: Divulgação/PL

Luiggi já foi superintendente do Dnit no Espírito Santo, com a indicação do ex-senador Magno Malta, que é o presidente do PL. Servidor de carreira da ANTT, ele também já foi diretor-presidente do DER-ES no governo Paulo Hartung (sem partido).

Halpher é nascido em Colatina e criado no Centro de Vitória, onde mora até hoje, e é reconhecido no meio político capixaba como um quadro eminentemente técnico. A experiência dele de 25 anos no serviço público, especialmente como servidor federal de carreira, tem sido aposta utilizada pelo PL para as negociações de chapas.

No lançamento da candidatura e nas tratativas eleitorais, porém, Halpher tem feito questão de enfatizar que representa a bandeira conservadora na política, conforme a linha do partido.

"O PL tem um projeto conservador nas bandeiras onde o conservadorismo cabe, que é naquilo que o conservador tem como valor maior: o indivíduo, que forma a família, que é a célula da sociedade. Vitória parou no tempo. Vamos em uma linha de sustentabilidade econômica, para mudar a dinâmica da cidade, sair dessa prisão econômica que está hoje", afirmou.

Luiggi também pontuou que, embora o país seja laico, é majoritariamente cristão, o que deve, portanto, ser respeitado. "Estaremos sempre respeitando os princípios da fé, é uma das bandeiras da nossa candidatura. A bandeira conservadora nos costumes, porque a gente respeita as tradições, a fé das pessoas, somos pró-vida, que é o maior bem que temos", frisou.

O engenheiro se filiou ao partido em abril deste ano e afirma que anteriormente nunca esteve formalmente na política. A vice definida pelo partido para a chapa, Juliana Emanuele Prado Martins Costa, é engenheira, economista e empresária e foi diretora de administração do DER-ES sob a chefia de Halpher de janeiro de 2015 a janeiro de 2017.

O ex-senador Magno Malta fez uma rápida passagem pela convenção, que ocorreu durante toda a tarde. Também estiveram presentes representantes do PTC (que havia fechado aliança com Cléber Félix, do DEM, que desistiu de disputar a prefeitura) e da candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos).

RECUO?

Nos bastidores, há quem aposte que o PL pode recuar da candidatura própria e apoiar outro nome na cidade. Halpher fala de parcerias, mas não nesses termos.

Segundo Halpher, "a possibilidade de acordo com os partidos com uma proposta conservadora é a prioridade".

O prazo para pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral termina no próximo dia 26.

AVANTE VAI COM GANDINI

Ainda nesta terça-feira (15), o Avante formalizou o apoio à candidatura do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) a prefeito da Capital, em sua convenção municipal.

À esquerda, o vereador Max da Mata (Avante); Cal, da executiva do Avante; de camisa azul, Fabrício Gandini (Cidadania); o presidente do Avante, Alex Santos; Nathan Medeiros (PSL), vice de Gandini; e Sandra Carneiro, presidente do Cidadania de Vitória Crédito: Divulgação/Cidadania

No partido, está o vereador Max da Mata, que decidiu não concorrer a nenhum cargo na eleição municipal de novembro, mas que já está exercendo a função de coordenador político e administrativo da campanha de Gandini. Max já foi aliado do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) e membro do primeiro escalão de sua gestão, no primeiro mandato, iniciado em 2013.

Depois, rompeu politicamente com ele e esteve na campanha de Amaro Neto (então no Solidariedade) à prefeitura, em 2016. De 2018 para cá, gradativamente foi se reintegrando à base de Luciano na Câmara de Vitória.

Além do Avante, também compõem a aliança com o Cidadania em Vitória os partidos PSL, PDT, Podemos e PV. Gandini comemorou a chegada do partido à coligação.

"Estamos conquistando importantes apoios para fazer a cidade avançar. Vitória já avançou muito e nós queremos mais. Eu me preparei para esse desafio e acredito que a boa gestão vai fazer toda a diferença para enfrentar este momento de pós-pandemia", disse, na convenção.

DC DESISTE DE LANÇAR CANDIDATOS